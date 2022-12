Street Fighter 6: la data di uscita appare online, cresce l'attesa per i The Game Awards 2022

Come promesso da Capcom, anche Street Fighter 6 dovrebbe essere tra i tanti protagonisti dei The Game Awards 2022, gli Oscar dei videogiochi che andranno in onda questa notte, 8 dicembre.

Il nuovo capitolo della leggendaria saga picchiaduro farà la sua apparizione sul palco del grande evento, ma a quanto pare la sorpresa in serbo per gli appassionati da parte della software house nipponica è stata rovinata dagli inevitabili leak e anticipazioni a susseguirsi poco prima dello show.

Sì perché, inavvertitamente, Steam e PlayStation Store hanno aggiornato in anticipo la pagina prodotto di Street Fighter 6, svelando così la data di uscita del gioco, apparentemente fissata per il 2 giugno 2023; e che a questo punto sarebbe stata annunciata proprio dal palco degli imminenti TGA.

Al momento la data è stata rimossa ed entrambe le pagine riportano un generico 2023 come periodo di lancio, tuttavia gli screenshot sono ancora facilmente reperibili sul web. Sono state svelate anche le tre edizioni disponibili, ovvero Standard, Deluxe e Ultimate Edition:

Standard Edition

Una copia di Street Fighter 6

Outfit per alcuni personaggi

Titolo speciale e adesivi

Deluxe Edition

Una copia di Street Fighter 6

Outfit per alcuni personaggi

Titolo speciale e adesivi

Year 1 Character Pass

Ultimate Edition

Una copia di Street Fighter 6

Outfit per alcuni personaggi

Titolo speciale e adesivi

Year 1 Ultimate Pass

Nel frattempo, ricordiamo che la seconda Closed Beta di Street Fighter 6 è in programma dal 16 al 19 dicembre: questa notte ne sapremo sicuramente di più, pronti a scendere nell’arena di uno dei beat ‘em up più longevi e amati del videoludo.