Suicide Squad di Rocksteady rinviato al 2023?

Secondo quanto scrive Bloomberg, che cita fonti vicine al team di sviluppo, Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady potrebbe slittare al 2023.

Annunciato per PC, PS5, Xbox Series X/S al DC FanDome 2020, l'uscita del gioco era originariamente prevista per quest'anno. Il gioco segue le gesta di Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark che dovranno intraprendere una missione impossibile per salvare la terra ed eliminare i supereroi del mondo DC.

I cattivi divento buoni in Suicide Squad: Kill the Justice League

Il gioco è ambientato all'interno di una metropoli open world e mette i quattro supercriminali DC in “rotta di collisione” con alieni invasori e supereroi DC che ora sono decisi a distruggere la città che un tempo avevano giurato di proteggere.

Per tutto il tempo, la squadra deve fare attenzione agli esplosivi letali impiantati nelle loro teste che potrebbero esplodere al primo segno di sfida. Suicide Squad può essere giocato in single player o con un massimo di quattro giocatori in cooperativa. Se si gioca in single player, è possibile passare da un personaggio all'altro a piacimento, come con il multiplayer.

Ogni membro della squadra avrà a disposizione un set di mosse uniche con abilità trasversali insieme ad una varietà di armi da personalizzare e abilità da padroneggiare.