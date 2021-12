Suicide Squad Kill The Justice League, primo trailer gameplay ai TGA 2021

Il primo trailer gameplay di Suicide Squad Kill The Justice League è stato finalmente mostrato in occasione della cerimonia di premiazione per i Game Awards 2021 (qui tutti i vincitori e qui tutti gli annunci!).

La presenza del gioco era già stata anticipata prima dell'evento, ma avrà fatto sicuramente piacere ai fan scoprire che si trattava di un filmato con scene di gameplay. È possibile guardarlo in allegato a questo articolo.

Come prevedibile, il trailer si concentra sulla caratteristica principale della produzione: la possibilità di controllare quattro protagonisti differenti. Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark saranno controllabili liberamente: in caso di esperienza solitaria si potrà switchare a piacimento quando lo desidera. In ogni caso, il gioco supporta una modalità cooperativa per quattro giocatori, così da poter completare la storia anche in compagnia.

Per il resto, il filmato fa il punto anche su quella che sarà la filosofia dell'esperienza di gioco: combattimenti frenetici ed esplosivi, ritmi alti e un'alta varietà a seconda del personaggio controllato. I toni sono irriverenti e umoristici, un po' come già fatto con l'omonimo adattamento cinematografico del fumetto.

Confermata anche la presenza di The Flash, come componente di una Justice League controllata da una mente malvagia, che qui si presuma avrà il ruolo del nemico.

Suicide Squad Kill The Justice League è ambientato nello stesso universo della serie di Batman Arkham, realizzata da Rocksteady, e si colloca qualche tempo dopo gli eventi narrati nell'ultimo capitolo: Arkham Knight. Possibile quindi aspettarsi dei riferimenti ai precedenti capitoli.

Il gioco è in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con lancio previsto per un generico 2022.