Suicide Squad Kill The Justice League confermato per i TGA 2021

Si aggiunge un altro tassello tra i titoli presenti per la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021. Si tratta di Suicide Squad Kill The Justice League, il nuovo progetto di Rocksteady, che si era già mostrato con un nuovo trailer durante il recente DC FanDome 2021.

A confermarlo è stato il direttore creativo del progetto, Sefton Hill, su Twitter. Non è chiaro al momento che tipo di contenuto potremo aspettarci, ma a questo punto potrebbe essere la volta buona per dare finalmente uno sguardo al gameplay.

Me and the @RocksteadyGames squad are getting ready to dive into the #TheGameAwards. Can't wait to share the mayhem with you all! Good luck @GeoffKeighley! pic.twitter.com/ZTJOhUqbZ8 — Sefton Hill (@Seftonhill) December 8, 2021

Suicide Squad Kill The Justice League è il nuovo grande progetto di Rocksteady, il team autore della serie Batman Arkham in cui il gioco si inserisce nello stesso universo. Ambientato qualche tempo dopo gli eventi narrati in Batman Arkham Knight, il titolo vedrà i componenti della Squadra Suicida costretti a collaborare insieme per avere ragione di Brainiac, che ha posto sotto il suo controllo mentale la Justice League.

Il sistema di gioco offrirà l'opportunità di sfruttare quattro personaggi giocabili: Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark. Grazie a questo espediente, il titolo proporrà non solo un'avventura in solitaria, ma anche una modalità multiplayer cooperativa per quattro giocatori. Nel primo caso, saremo liberi di “switchare” tra ognuno dei personaggi protagonisti ogni volta che vorremo.

Suicide Squad Kill The Justice League è in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con lancio previsto nel 2022.

La cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021 si terrà invece questa notte, a partire dalle 2 ora italiana. È prevista la presenza di 4-5 annunci del calibro di Elden Ring, tra le altre cose.