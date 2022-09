The Last of Us: prime novità per il gioco multiplayer stand alone

Con The Last of Us Parte 1 ad aver finalmente debuttato su PS5 – lo farà prossimamente anche su PC -, i fan della saga post apocalittica a marchio Naughty Dog guardano ancora al futuro; e non solo per una possibile Parte 3.

I cagnacci californiani, come confermato da Neil Druckmann al termine del Summer Game Fest dello scorso giugno, sono infatti al lavoro su un gioco multiplayer stand alone di The Last of Us. Un titolo, questo, di cui si sa ancora pochissimo, e che nelle ultime ore è tornato sotto ai riflettori.

Stando a quanto si legge sul profilo LinkedIn Mathew Seymour, ex membro di Naughty Dog come enviroment designer, il gioco multigiocatore dovrebbe essere ambientato all’interno di una città enorme, molto densa e colma di dettagli.

Non solo, sempre stando alla fonte, sarà dotato di una propria storia rispetto a quanto visto nella serie principale.

A parte questo, però, il progetto è ancora del tutto avvolto nel mistero. Non è chiaro a che punto siano i lavori su The Last of Us Multiplayer e in che periodo dovrebbe essere pubblicato, ma è chiaro che per Naughty Dog si tratta di un progetto molto ambizioso in termini di contenuti.

Seymour nel suo profilo non cita effettivamente il nome del gioco a cui ha lavorato da giugno 2020 fino a dicembre 2021, ma parlando apertamente di un’esperienza multigiocatore vien da sé che si tratti dello spin-off di The Last of Us.

Nel frattempo, nel remake di ultima generazione del primo capitolo – già in offerta su Amazon -, sono stati scovati dei possibili indizi su una nuova IP della celebre software house, forse un’avventura dalle ambientazioni fantasy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.