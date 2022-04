The Witcher 3: uscita su PS5 e Xbox Series X/S rinviata ancora una volta

Mentre è ufficiale l’inizio di una nuova saga di The Witcher in Unreal Engine 5, il terzo amatissimo capitolo continua a farsi attendere sulle console di nuova generazione.

Tramite i propri social ufficiali, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno infatti annunciato che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3: Wild Hunt subiranno un ulteriore ritardo. Attese entro la fine del 2021 e poi rimandate al secondo trimestre del 2022, le avventure in chiave next-gen dello strigo Geralt di Rivia si faranno purtroppo attendere ancora.

We'll update you as soon as we can. Thank you for your understanding. 2/2 — The Witcher (@witchergame) April 13, 2022

Abbiamo deciso che sarà il nostro studio interno a portare avanti il lavoro rimanente per la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt. Al momento stiamo valutando la portata dell’impegno e pertanto abbiamo dovuto posticipare l’uscita prevista per il secondo trimestre a data da destinarsi. Vi forniremo aggiornamenti il prima possibile, grazie per la vostra comprensione.

Si tratta insomma di un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan del videogame, che non vedevano l’ora di rimettersi in sella a Rutilia per esplorare il Continente, naturalmente tirato a lucido per esaltare le maggiori capacità computazioni di PS5 e Xbox Series X/S.

Per il momento, CD Projekt RED non ha comunicato una nuova finestra di lancio per l’update next-gen di The Witcherrì 3. Non resta dunque che attendere novità nelle prossime settimane, o addirittura nei mesi a venire.