The Witcher 3: Wild Hunt a prezzo BOMBA

L'uscita della seconda stagione di The Witcher ti ha fatto tornare la nostalgia? Beh, se ancora non hai la tua copia del gioco puoi approfittare subito della promozione in corso su Amazon così la ricevi a casa e risolvi subito un problema. Insomma, non puoi non aver mai giocato la trilogia, ma soprattutto il terzo capitolo, Wild Hunt, perché è pazzesco.

Sappi che grazie al ribasso del 55% la versione per PlayStation 4 la fai diventare tua a soli 17,90€ e non finisce qui: all'interno trovi tutti i DLC pubblicati così l'esperienza di gioco non termina mai.

The Witcher 3: Wild Hunt, un must da avere

Come già ti ho detto, non esserti mai approcciato alla serie videoludica di The Witcher è un po' incredibile. Non puoi non averne mai sentito parlare, specialmente del terzo capitolo che è un vero colosso. Ovvio, ha diversi difettucci ma davanti all'opera che rappresenta, ogni bug è diventato un meme a sé stante che in fin dei conti ha reso ancora più interessante la faccenda.

Disponibile praticamente per qualunque console e piattaforma, è un open world in cui vesti i panni di Geralt di Rivia, lo strigo del Continente. Cosa dovrai fare? Seguire missioni primarie, secondarie e vivere una storia davvero senza fiato. Non ti preoccupare, se non sei fan della serie fa comunque al caso tuo dal momento che le trame sono sostanzialmente differenti.

