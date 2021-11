Uncharted 5 in sviluppo per PlayStation 5? L'indiscrezione dello youtuber

Che Uncharted 4 abbia chiuso la storia di Nathan Drake è una cosa, ma che l'universo narrativo della saga abbiamo già esaurito la sua vena creativa è tutt'altra storia. Secondo lo youtuber FoxyGames, infatti, sembra che sia in fase di sviluppo per PlayStation 5 un nuovo capitolo della serie.

FoxyGames non ha specificato la natura della sua fonte, ma lo youtuber – anche se è capitato azzeccasse alcune notizie – non è una certezza in tal senso.

Ad ora, però, ci sono alcune indiscrezioni che vogliono Naughty Dog già al lavoro su un remake di The Last of Us e sul multiplayer di The Last of Us II, oltre ad una nuova IP per PlayStation 5. Insomma, pare evidente che il team di sviluppo abbia già parecchia carne al fuoco al momento.

Al momento l'unica certezza sul popolare brand è che è in arrivo la trasposizione cinematografica con Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake affiancato da Mark Wahlberg nei panni del socio Victor “Sully” Sallivan, Sophia Taylor Ali nei panni di Chloe Frazer e la stella Antonio Banderas.

Inoltre sembra che Sony stia per lanciare a breve la Uncharted Legacy of the Thieves Collection che raccoglie Uncharted 4: Fine di un Ladro e di Uncharted: L'Eredità Perduta, riveduti e corretti per PlayStation 5 e, solo in seguito, in dirittura d'arrivo anche su Pc.