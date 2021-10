25 anni di Tomb Raider: Lara Croft debutterà su Nintendo Switch nel 2022 con due spin-off

Tomb Raider, l'iconica saga che ha scritto la storia dei videogiochi, spegne 25 candeline (virtuali). Per celebrare l'atteso compleanno. Square Enix, Crystal Dynamics e Eidos-Montréal hanno deciso di fare le cose in grande, rilasciando diversi, interessanti annunci che forse hanno addolcito i fan, delusi dalla scelta del publisher giapponese di non rilasciare alcun dettaglio sul prossimo capitolo in lavorazione. Una mancata occasione, risarcita – in parte – dalle numerose novità.

Il mondo di Lara Croft, infatti, arriverà finalmente anche su Nintendo Switch, grazie ad una collaborazione fra Crystal Dynamics e Feral Interactive, sancendo così il debutto della serie sulla console portatile della casa di Kyoto. I titoli in questione arriveranno nel 2022 e saranno Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, due spin-off della saga pubblicati rispettivamente nel 2010 e nel 2014 (questo è anche il motivo per cui non portano il nome di Tomb Raider).

Auguri, Tomb Raider. Tutti gli annunci

Dando uno sguardo alle altre novità annunciate, Square Enix ha condiviso con i fan alcuni nuovi dettagli sulla serie anime prodotta da Netflix e Legendary Vision Productions, ancora senza una data di uscita. La storia sarà ambientata dopo gli eventi di Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo della trilogia reboot pubblicato nel 2018, mentre i personaggi di Lara Croft, Zip e Jonah Maiava saranno doppiati dagli attori Hayley Atwell, Allen Maldonado e Earl Baylon.

Per celebrare lo storico compleanno, i fan potranno fare un nostalgico tuffo nel passato grazie agli sconti fino all'89% disponibili su varie piattaforme (Steam, Square Enix Store, Xbox Games Store e PlayStatiom Store, per citarne alcuni). In più, dal 1° al 14 novembre, i membri di Prime Gaming potranno ricevere gratuitamente Rise of the Tomb Raider, ne abbiamo parlato in maniera più approfondita qui.

Ultimo, ma non per importanza, la Crystal Dynamics ha donato 25 mila dollari a favore dell'International Rescue Committee per celebrare e onorare le donne talentuose – sceneggiatrici, doppiatrici, attrici, artiste, modelle e sviluppatrici – che hanno permesso a Lara Croft di diventare una grande realtà, mentre altri 25 mila dollari saranno destinati all'UCSF Benioff Children's Hospitals della San Francisco Bay Area.

Infine, 20 mila euro sono stati donati a nome dell'attrice Camilla Luddington all'Associazione “Women for Women International” (organizzazione umanitaria senza scopo di lucro che fornisce supporto pratico e morale alle donne sopravvissute alla guerra.) per ringraziarla della sua grande performance nei panni di Lara Croft in Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.