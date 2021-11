51 Worldwide Games: il gioco perfetto per divertirsi con gli amici

Da alcune ore è disponibile in promozione su Amazon il fantastico gioco party per Nintendo Switch 51 Worldwide Games. Grazie allo sconto speciale del 25%, lo porti a casa con appena 29,99 euro risparmiando ben 10 euro sul prezzo originale di listino. Cosa stai aspettando? Approfitta subito dell’offerta e ricevilo in pochissimo tempo.

51 Worldwide Games: ecco cosa puoi fare in questo fantastico gioco

Trai titoli per Nintendo Switch più in voga del momento non si può non citare 51 Worldwide Games. Differente dai giochi single player con una storia e dei personaggi, quest’ultimo si adatta alla perfezione alle situazioni in cui ci si vuole solo divertire con amici e parenti.

Per darti un’idea di cosa offre questo gioco, ecco di seguito cosa recita la sua trama:

“Libera il tavolo e goditi la vasta collezione di classici senza tempo di Worldwide Games con amici e parenti, di persona o online! Da giochi già in auge nell'antichità a classici dei giorni nostri, passando per rilassanti solitari e frenetici giochi di sport, scopri passatempi che hanno influenzato le civiltà di tutto il mondo!”

51 Worldwide Games è quindi, come suggerisce il titolo, una collezione di ben 51 giochi da tavolo e non, che spazia tra i giochi più classici ad alcuni più moderni. Potrai quindi destreggiarti fra giochi da tavola rapidi, come ad esempio 4 di fila, Yatch, Mancala ed altri, oppure dedicarti a giochi un po’ più complessi, come Scacchi, Domino, Shogi e Dama Cinese.

Non mancano ovviamente giochi più moderni e all’insegna dell’azione come Hockey da tavolo, Pesca, Tiro al bersaglio e Calcio da Tavolo. Sono inoltre presenti giochi come Carro vs Carro, Bowling, Freccette, Giochi di carte e tanti altri ancora.

Approfitta subito della super offerta e acquista 51 Worldwide Games su Amazon al piccolo prezzo di soli 29,99 euro. Lo ricevi direttamente a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni rapide Prime.