Allenarsi divertendosi: è possibile? Sì, con Ring Fit Adventure: in offerta al 19% di sconto

Manca ancora un mese a Natale ma vuoi già iniziare a metterti in forma per il post-cenone? Puoi approfittare delle offerte di Amazon dedicate al Black Friday e allenarti con tutto il divertimento di Ring Fit Adventure, in sconto a soli 64,98 euro invece di 79,99. La confezione comprende tutti gli accessori per giocare in mobilità con i Joy-Con di Nintendo Switch, perciò se possiedi la versione Lite dovrai acquistare i controller a parte.

Il Ring-Con è un anello di plastica che applica una resistenza crescente quando spremuto o tirato, attivando così i gruppi muscolari. Include, inoltre, dei sensori di forza di precisione in grado di valutare la forza che applichi in pressione o tirata. C'è anche una fascia per la gamba, che sfrutta l’accelerometro e il giroscopio del Joy-con di Nintendo Switch per riconoscere i movimenti del corpo, come ad esempio la corsa sul posto oppure il piegamento delle gambe.

Ring Fit Adventure è un gioco adatto anche a principianti: attraverso delle semplici domande poste a inizio e durante la tua esperienza di gioco, infatti, un sistema calcolerà e ti assegnerà un livello di difficoltà che va da 1 a 30 e adatterà l’allenamento al tuo ritmo. Un personal trainer digitale ti seguirà nei movimenti correggendo la postura se necessario, mentre alla fine di ogni sessione potrai monitorare la tua frequenza cardiaca così da non esagerare.

Ring Fit Adventure: tante modalità di gioco per divertirsi allenandosi

Il titolo offre tre modalità di gioco: Avventura, Esercizi e Mini-Giochi. La modalità Avventura, come suggerisce il nome, è una campagna avventurosa in cui esplorare luoghi, paesaggi e affrontare livelli e nemici fra uno squat e una torsione. Nella modalità Esercizi, invece, potrai scegliere il tuo allenamento in base ai gruppi muscolari coinvolti oppure creare playlist personalizzate scegliendo liberamente tra più di 60 esercizi. Infine, la modalità Mini-Giochi è perfetta per divertirsi con amici o famigliari: gareggia con loro in più di 12 sfide diverse. Riuscirai a mantenere i tuoi record?

Grazie alle promozioni Amazon dedicate al Black Friday, ricordiamo che Ring Fit Adventure (per Nintendo Switch) è attualmente in sconto a 64,98 euro invece di 79,99 euro.