Amante del gaming e dei gattini? Le cuffie Razer Kraken (Kitty Edition) al 47% di sconto

Le bellissime (e gattosissime) Razer Kraken (Kitty Edition) sono in offerta su Amazon in occasione dell'early Black Friday a quasi metà prezzo. Soltanto 89,99 euro (invece di 169,99) per queste cuffie da gaming di eccelsa qualità, caratterizzate dall'adorabile design con orecchie da gatto installate sulla fascia. Le Razer Kraken (Kitty Edition) sono studiate per consentire all'utente di esprimere la propria personalità, passione e stile nel modo più colorato possibile.

Per questo motivo, infatti, le orecchiette non sono soltanto un semplice elemento di design, ma vere e proprie parti integranti delle cuffie, dotate (insieme ai padiglioni) di tecnologia Razer Chroma con 16,8 milioni di opzioni colore per adattarsi a combinazioni di stile pressoché infinite. Grazie all'illuminazione reattiva in grado di rispondere attivamente al tuo streaming (emote, avvisi o riconoscimenti del pubblico) ogni live sarà una vera festa.

Non esiste, però, una buona cuffia da gaming senza un microfono all'altezza. Quello in dotazione alle Razer Kraken (Kitty Edition) dispone di funzione di cancellazione attiva del rumore, che migliora la tua produzione in streaming grazie all'altissima qualità di registrazione. L'audio surround 7.1 THX Spatial offre un'esperienza audio posizionale accurata ed immersiva per qualsiasi forma di intrattenimento, che si tratti di un film oppure della sessione di gioco più impegnativa.

Queste bellissime cuffie sono progettate per garantire comfort e resistenza, grazie ai cuscinetti auricolari con infuzione di gel refrigerante. Una struttura in alluminio di bauxite assicura resistenza e ne riduce il peso. Perfetto, dunque, per lunghe ore davanti allo schermo. Le cuffie da gaming Razer Kraken (Kitty Edition) sono un connubio fra l'eccellente e rinomata qualità Razer e design innovativo ma al tempo stesso altamente tecnologico. A soli 89,99 euro – un risparmio del 47% – possono essere un'ottima idea regalo agli amanti del gaming (e dei gattini).