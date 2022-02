ASUS ROG Delta S, elegante headset da gaming multipiattaforma in offerta

Ciò che colpisce ad una prima occhiata è il design delle ASUS ROG Delta S. Ma non soffermatevi soltanto all’aspetto: queste cuffie da gaming sono anche un ottimo prodotto, perfetto non soltanto per i gamer da PC ma anche per coloro che preferiscono giocare da console. Su Amazon le puoi trovare in offerta al 23% di sconto, ovvero 159,99 euro anziché 209. Un buon affare se siete alla ricerca di un headset di ottima qualità e anche bello da vedere.

ASUS ROG Delta S: caratteristiche tecniche

Curiosi di scoprire cosa offrono le ASUS ROG Delta S? Ecco una panoramica delle sue caratteristiche.

ESS 9281 Quad-DAC ad Alta Risoluzione . Il convertitore digitale-analogico ESS 9281 è dotato di QUAD DAC per fornire la potenza di elaborazione ad un sottoinsieme di diverse gamme di frequenza e sono combinati per produrre un suono più chiaro con un rapporto segnale/rumore di 130 dB, molto più alto rispetto alle altre cuffie sul mercato.

. Il convertitore digitale-analogico ESS 9281 è dotato di QUAD DAC per fornire la potenza di elaborazione ad un sottoinsieme di diverse gamme di frequenza e sono combinati per produrre un suono più chiaro con un rapporto segnale/rumore di 130 dB, molto più alto rispetto alle altre cuffie sul mercato. Renderer MQA integrato . Master Quality Authenticated (MQA) è una tecnologia audio che offre un suono con qualità da studio esaltando ogni dettaglio della traccia originale. L’MQA Render può connettersi ad un segnale MQA Core per completare lo sviluppo finale di un file musicale e restituire un audio di qualità incredibile.

. Master Quality Authenticated (MQA) è una tecnologia audio che offre un suono con qualità da studio esaltando ogni dettaglio della traccia originale. L’MQA Render può connettersi ad un segnale MQA Core per completare lo sviluppo finale di un file musicale e restituire un audio di qualità incredibile. High SNR Nei Giochi FPS . High SNR ti consente di individuare l’origine del suono nei giochi FPS. Con il suo design quad-DAC, ROG Delta S, offre un SNR 130 dB, un livello non raggiunto dalle cuffie gaming con singolo DAC.

. High SNR ti consente di individuare l’origine del suono nei giochi FPS. Con il suo design quad-DAC, ROG Delta S, offre un SNR 130 dB, un livello non raggiunto dalle cuffie gaming con singolo DAC. Alti cristallini e Bassi Profondi . Driver ASUS Essence con tecnologia Audio Signal Diversion per un audio più nitido, l’ampia risposta in frequenza di 20–40 kHz offre bassi incredibilmente potenti e un audio di gioco ottimizzato.

. Driver ASUS Essence con tecnologia Audio Signal Diversion per un audio più nitido, l’ampia risposta in frequenza di 20–40 kHz offre bassi incredibilmente potenti e un audio di gioco ottimizzato. Tecnologia Hyper-Grounding . La tecnologia ROG Hyper-Grounding sfrutta un PCB multistrato e uno speciale layout per evitare interferenze elettromagnetiche, assicurandoti un audio puro e privo di rumore.

. La tecnologia ROG Hyper-Grounding sfrutta un PCB multistrato e uno speciale layout per evitare interferenze elettromagnetiche, assicurandoti un audio puro e privo di rumore. Microfono con Tecnologia AI Noise-Canceling . Il microfono ASUS AI Noise-Canceling è in grado di ridurre oltre 50 milioni di rumori di sottofondo offrendo una comunicazione chiara durante il gioco. I rumori di fondo sono ridotti fino al 95%.

. Il microfono ASUS AI Noise-Canceling è in grado di ridurre oltre 50 milioni di rumori di sottofondo offrendo una comunicazione chiara durante il gioco. I rumori di fondo sono ridotti fino al 95%. Illuminazione Soundwave . Un effetto di luce Soundwave fa sì che le luci lampeggino in sincronia con il suono della tua voce.

. Un effetto di luce Soundwave fa sì che le luci lampeggino in sincronia con il suono della tua voce. Illuminazione Aura Sync RGB . L’illuminazione personalizzabile Aura Sync RGB offre effetti di luce preimpostati oltre a 16,8 milioni di combinazioni di colori.

. L’illuminazione personalizzabile Aura Sync RGB offre effetti di luce preimpostati oltre a 16,8 milioni di combinazioni di colori. Compatibilità Multipiattaforma . Connettore USB-C compatibile con PC, Mac, dispositivi mobili e console*. Audio surround solo su dispositivi compatibili o tramite Armory Crate. *Richiesto un adattatore da USB-C a USB 2.0 in bundle.

. Connettore USB-C compatibile con PC, Mac, dispositivi mobili e console*. Audio surround solo su dispositivi compatibili o tramite Armory Crate. *Richiesto un adattatore da USB-C a USB 2.0 in bundle. Controlli Istantanei . Gli intuitivi pulsanti sul padiglione ti consentono di regolare istantaneamente il volume, disattivare il microfono o impostare l’illuminazione RGB durante il gioco.

. Gli intuitivi pulsanti sul padiglione ti consentono di regolare istantaneamente il volume, disattivare il microfono o impostare l’illuminazione RGB durante il gioco. Armoury Crate . Armory Crate offre controlli estesi e un’interfaccia intuitiva, che ti permette di prendere il pieno controllo della tua esperienza audio. Crea e applica profili audio per diversi giochi e scenari.

. Armory Crate offre controlli estesi e un’interfaccia intuitiva, che ti permette di prendere il pieno controllo della tua esperienza audio. Crea e applica profili audio per diversi giochi e scenari. Cuscinetti ROG Hybrid . Questi cuscinetti sono ideali per le lunghe sessioni di gioco, realizzati in pelle e tessuto offrono un’ottima vestibilità e un materiale spesso ma allo stesso tempo traspirante.

. Questi cuscinetti sono ideali per le lunghe sessioni di gioco, realizzati in pelle e tessuto offrono un’ottima vestibilità e un materiale spesso ma allo stesso tempo traspirante. Cuscinetti In Pelle A Raffreddamento Rapido. Questi cuscinetti sono relativamente più sottili e morbidi rendendoli ideali per l’uso in movimento.

Le ASUS ROG Delta S sono un vero e proprio gioiellino, che offre comfort anche durante le sessioni più lunghe, qualità eccellente e anche una buona dose di stile, che non guasta mai (soprattutto se siete degli streamer). L’headset da gaming è in offertissima su Amazon al 23% di sconto: soltanto 159,99 euro anziché 209.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.