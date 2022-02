Logitech G335: cuffie da gaming al MINIMO STORICO

Le bellissime Logitech G335 si trovano in offerta su Amazon a 43,99€, con uno sconto del 39% e un risparmio di ben 28 euro rispetto al prezzo di listino.

Lo stile la fa da padrone, le G335 sono le nuove arrivate in casa Logitech e introducono un design colorato e moderno. Disponibili in varie colorazioni, queste cuffie cablate sono perfette per i gamer più esigenti e sono caratterizzate da un eccellente rapporto qualità/prezzo. La resa sonora è ottima, così come la qualità audio del microfono, si tratta infatti di un headset da gioco di tutto rispetto.

Non sono adatte soltanto al PC, le G335 sono perfette anche per le console di nuova e precedente generazione, alle quali si connettono via cavo jack da 3.5mm. I cuscinetti in memory foam garantiscono un certo comfort, vale lo stesso anche per l'archetto superiore, dotato di una pratica fascia in tessuto che riveste la testa.

Oggi le Logitech G335 sono disponibili in offerta su Amazon a 43,99€, un forte sconto con tanto di spedizione gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

