Logitech G Pro X: Cuffie TOP di gamma al 22% di sconto

Le Logitech G Pro X si trovano in offerta su Amazon a 69,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre, con sconto del 22% e 20 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Scelte da moltissimi gamer professionisti, le G Pro X rappresentano la fascia alta del catalogo gaming di Logitech. Si tratta di un headset top di gamma dotato di driver da 50mm, audio DTS 7.1 e microfono integrato di ottima qualità, per una corretta e reattiva comunicazione con i compagni di squadra. Il microfono è realizzato in collaborazione con Blue, marchio leader del settore e produttore di moltissimi microfoni di successo.

Il design rispecchia il DNA delle cuffie: un prodotto pensato per i giocatori più esigenti, in cerca di cuffie comode e di qualità. I cuscinetti in memory foam rivestiti in pelle sintetica fanno di indossabilità e comfort i cavalli di battaglia delle Pro X.

Questo modello si collega al PC via USB e si interfaccia con l’apposito software dedicato, utile per equalizzare il suono e adattare le cuffie al proprio stile di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.