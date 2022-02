Cuffie PS5 Pulse 3D in SUPER OFFERTA su Amazon

Le cuffie PS5 Pulse 3D si trovano in offerta su Amazon a 79,90€, il minimo storico per l'ottimo headset originale Sony, solitamente in vendita a 100 euro,

Queste cuffie wireless permettono di godere appieno dell'esperienza next gen di PlayStation 5, grazie ad una resa sonora fantastica, che si adatta alla perfezione al comparto audio degli ultimi giochi usciti.

Il design dell'headset è moderno e futuristico, in linea con l'estetica di PS5 e degli altri accessori di nuova generazione. Le Pulse 3D si connettono alla console senza il bisogno di alcun cavo, mentre per la ricarica si affidano ad un classivo cavo USB-C, che ricarica la batteria da 0 a 100% in qualche decina di minuti.

Non manca un sistema di riduzione attiva del rumore, che isola il giocatorie, permettendogli di immergersi al 100% all'interno del gioco e di percepire ogni minimo suono. Le Sony Pulse 3D sono ottime anche sui titoli multiplayer competitivi, per comunicare con i compagni di squadra e percepire la posizione dei nemici nelle vicinanze.

Oggi è possibile acquistare le cuffie PS5 Pulse 3D in offerta su Amazon a 79,90€, con uno sconto del 20% e spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.