ASTRO A10, le cuffie da gaming compatibili con console in offerta

Le ASTRO A10 sono ottime cuffie da gaming (cablate) multipiattaforma, cioè compatibili non soltanto con PC ma con tutti i dispositivi che presentano un ingresso jack audio da 3.5 mm. Ciò comprende gli smartphone, ma anche le console come PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. L’headset è in offerta su Amazon a 46,49 euro (invece di 64,99), ovvero il 28% di sconto nella sua colorazione bianca/azzurra.

ASTRO A10: caratteristiche

Le ASTRO A10 sono un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che offre diverse caratteristiche interessanti. Diamo un’occhiata nel dettaglio.

Resistenza da eroi – Le cuffie presentano un robusto sistema con cavo staccabile e una fascia per la testa leggera e ultra resistente in acciaio rivestito in gomma.

– Le cuffie presentano un robusto sistema con cavo staccabile e una fascia per la testa leggera e ultra resistente in acciaio rivestito in gomma. Audio ASTRO di qualità professionale – ASTRO collabora con sviluppatori e giocatori professionisti per offrire audio di qualità pensato per il gaming.

– ASTRO collabora con sviluppatori e giocatori professionisti per offrire audio di qualità pensato per il gaming. Microfono flip-to-mute – Il microfono percepisce solo tua voce per comunicazioni cristalline e si disattiva quando lo sposti verso l’alto. I controlli volume in linea ti consentono di regolare il suono in un istante.

– Il microfono percepisce solo tua voce per comunicazioni cristalline e si disattiva quando lo sposti verso l’alto. I controlli volume in linea ti consentono di regolare il suono in un istante. Comfort di lunga durata – Materiali leggeri e flessibili con fascia per la testa e cuscinetti auricolari in tessuto di qualità, per non lasciare mai che la fatica interrompa il tuo gioco.

Le ASTRO A10 sono un ottimo headset da gaming se siete alla ricerca sia di cuffie per sessioni di gioco al PC – magari in diretta live streaming – che per console. Ricordiamo, infatti, che supportano tutti i dispositivi con ingresso jack 3.5 mm, per cui sono perfette per essere utilizzate ad esempio su PlayStation o Xbox. Ricordiamo dunque l’offerta in corso: 46,49 euro invece di 64,99, un risparmio del 28% valido per la colorazione bianca/azzurra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.