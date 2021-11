Battlefield 2042: a quando la Season 1?

Il lancio di Battlefield 2042 è alle porte e, come tutti i principali concorrenti che ha sul mercato, il titolo adotterà un modello basato sui servizi live. Tutte le accortezze del caso, come del resto succede in quasi tutti gli FPS, sono rivolte alla possibilità di giocare in multiplayer.

Questi servizi, con il passare del tempo e, soprattutto delle stagioni, tendono ad espandersi e a garantire un numero maggiore di servizi. Oltre a ciò vengono concesse più abilità, nuove armi e, in qualche caso, addirittura mappe inedite.

Con i Battle Pass, nuove espansioni, mappe, specialisti, aggiornamenti a Battlefield Portal, DICE prevede di continuare a supportare il titolo per ogni stagione.

Tale processo, però, non avrà inizio con il lancio di Battlefield 2042. In un recente aggiornamento pubblicato sul sito web ufficiale di Electronic Arts, DICE ha brevemente anticipato ciò che sarà possibile aspettarsi dalla prima stagione.

Sebbene DICE non abbia fornito alcuna data specifica di lancio per la Season 1, la software house ha svelato che maggiori dettagli arriveranno presto. In particolare, ha continua DICE, potremo aspettarci informazioni aggiuntive durante i primi giorni del 2022.

Tra il lancio del gioco e della Season 1, DICE offrirà missioni con annesse ricompense settimanali, prove a tempo e molto altro ancora.

Al momento, Battlefield 2042 promette di avere a disposizione dei giocatori già parecchi contenuti anche dal day-one. Speriamo che la promessa venga mantenuta, soprattutto affinché riesca a distinguersi dalla spietata concorrenza: Call of Duty Vanguard e Halo Infinite, i quali escono nello stesso periodo.

Ricordiamo a tutti che Battlefield 2042 è in arrivo il giorno 19 novembre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Di seguito, invece, potrete vedere con i vostri occhi il trailer dello sparatutto di DICE ed Electronic Arts.