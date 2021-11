Halo Infinite: trapelati 4 pacchetti di DLC dal Microsoft Store

Halo Infinite sta arrivando e con esso, nel corso degli ultimi mesi, si sono fatti strada un sacco di leak e rumor inerenti all'ultima fatica 343 Industries e Xbox Game Studios. Con questo nuovo capitolo, Halo approda sulla next-gen e si è già mostrato nella sua campagna in singolo qui.

A cinque settimane dalla pubblicazione di Halo Infinite, i rumor si fanno sempre più insistenti tra i fan che non vedono l'ora di vestire i panni dell'inarrivabile Master Chief. L'ultimo di questi vedrebbe la comparsa di 4 misteriosi DLC sul Microsoft Store nella pagina dell'FPS.

Halo Infinite: già previsti 4 DLC?

Un utente di Twitter, che si fa chiamare “Aggiornamenti Lumia” avrebbe per primo diffuso i rumor secondo cui nella versione Early Access Digital Bundle di Halo Infinite sarebbero inclusi 4 pacchetti finora inediti di contenuti aggiuntivi. Ecco quanto svelato dall'utente:

Ad Halo Infinite sono stati attribuiti tre nuovi DLC nelle ultime ore.

Questo è quanto svelato, salvo poi essersi corretto come segue:

Aggiornamento: i DLC sono quattro.

Questo potrebbe rappresentare la possibilità, per coloro che acquisteranno il Digital Bundle in accesso anticipato, di ottenere anche alcuni contenuti aggiuntivi. Anche se non risulta ancora chiaro in cosa consistano, si mormora che possa trattarsi di oggetti per la personalizzazione di Master Chief o booster XP.

L'accesso anticipato, inoltre, consentirà ai giocatori di addentrarsi nello sparatutto in anteprima mondiale. Lo stesso è accaduto per Forza Horizon 5 nella sua versione Premium.

Tutto ciò che possiamo fare, in attesa di conferme ufficiali da parte di Microsoft o da 343 Industries, è attendere il day-one di Halo Infinite. Il gioco, infatti, uscirà il giorno 8 dicembre 2021 su PC, Xbox Series XS e Xbox One e verrà integrato nel servizio di gaming in streaming del Game Pass. Ricordiamo che i pre-order sono già eseguibili su Amazon e che la modalità multiplayer verrà aggiunta gratuitamente in un momento successivo al lancio.