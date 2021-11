Battlefield 2042 con RTX ON nel nuovo trailer ufficiale

Per annunciare da disponibilità della tecnologia Ray Tracing su Battlefield 2042, Nvidia ha appena pubblicato un nuovo trailer ufficiale che mostra il nuovo FPS di DICE in modalità RTX ON.

Non manca molto all'uscita di Battlefield 2042, fissata al prossimo 19 novembre su PC, PlayStation e Xbox. Da diversi mesi sappiamo che il gioco sarà compatibile con le tecnologie grafiche sviluppate da Nvidia, ovvero Ray Tracing, DLSS e Reflex. Dopo diversi trailer, l'annuncio degli specialisti e un travagliato periodo di open beta, BF 2042 si mostra di nuovo, confermando ancora una volta le incredibili prestazioni grafiche ottenute grazie all'attivazione della tecnologia RTX.

Le perpressità espresse dagli utenti durante la beta sono state dissipate dall'intervento di DICE, che ha tranquillizzato i giocatori sullo stato di sviluppo del gioco. Con un trailer pubblicato pochi giorni fa, sono state presentate le prime 3 mappe ufficiali, abbiamo potuto dare un'occhiata anche al nuovo sistema di ping, ben più completo e intuitivo rispetto a quanto visto durante le fasi di test.

