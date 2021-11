Beats Studio3: prezzo dimezzato per il Black Friday (-180€)

Sconto folle per le Beats Studio3, in occasione del Black Friday sono in offerta su Amazon a 169€, con uno sconto del 52% che porta le cuffie al prezzo più basso di sempre.

Disponibili in 7 colorazioni differenti, le Beats Studio3 rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un paio di cuffie wireless di estrema qualità. Acquistarle ad un prezzo così scontato è un'occasione da non perdere, con un risparmio di oltre 180 euro rispetto al listino.

Questo modello è completamente senza fili, si collega via bluetooth e si interfaccia con l'apposita applicazione per smartphone e tablet, utile ad equalizzare il suono e ad attivare tutte le funzioni disponibili, come la cancellazione attiva del rumore. Una volta indossate, le cuffie captano i rumori ambientali, ne analizzano la forma d’onda e generano una frequenza inversa. Il risultato finale è la totale soppressione dei suoni provenienti dall’esterno e il completo isolamento acustico. Questa tecnologia si rivela un valido alleato per lunghi viaggi in treno o in aereo.

Il produttore dichiara fino a 22 ore di riproduzione con una sola carica, inoltre le Beats Studio possono essere ripiegate su se stesse per poi essere inserite nell'apposita confezione protettiva da viaggio.

Oggi le Studio3 sono disponibili in offerta su Amazon a 169€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.