Black Friday Amazon, The Sims 4 per PC regalato: costa solo 4,99€

The Sims 4, l'ultimo capitolo della serie sviluppata da Maxis e distribuita da Electronic Arts, crolla di prezzo in occasione del Black Friday di Amazon: soltanto 4,99 euro invece di 39,99. Praticamente regalato. Se ancora non ce l'hai, questa è sicuramente un'ottima occasione per fare tuo il simulatore di vita più più famoso di tutti i tempi, giocato da milioni di fan di tutto il mondo. The Sims 4 è stato annunciato nel 2013 e successivamente distribuito nel settembre del 2014, mentre dal 2017 è disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One.

Cresci generazioni di Sim o vivi una vita estrema: sei tu a decidere

La versione in offerta a cui facciamo riferimento è quella per PC, in forma di codice download. Non dovrai aspettare che il corriere vi porti a casa il CD: potrai immergerti nel mondo simulato di The Sims già a pochi minuti dall'acquisto. Quarto capitolo della serie, il gameplay – come sappiamo – ruota tutto attorno alla vita dei Sim, personaggi dalle fattezze umane che vivono una vita qualunque, controllata in ogni sua azione dai comandi impartiti dal giocatore. Divertiti a crescere generazioni di Sim e a realizzare l'albero genealogico più immenso di sempre, oppure vivi una vita estrema o ancora lascia che siano i Sim a decidere il loro destino: non ci sono limiti a quello che puoi fare.

Ogni Sim può essere completamente personalizzato in ogni suo dettaglio, dai connotati facciali agli abiti fino agli aspetti del suo carattere. Inoltre, un'altra interessante feature del gioco – molto amata dai player – è la possibilità di creare da zero la casa dei tuoi sogni, progettandola in tutto e per tutto dalla struttura all'arredamento e perfino il paesaggio circostante. Se non hai mai messo piede nel mondo di The Sims 4 e vorresti provarlo, su Amazon è in super sconto al prezzo di soli 4,99 euro invece di 39,99 euro. Un'offerta da cogliere al volo, che ti permetterà di risparmiare per acquistare, successivamente, anche una (o più) delle tante espansioni del gioco disponibili.