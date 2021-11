Black Friday in arrivo: Nintendo Switch Lite scontata del 11%

Nintendo Switch Lite è in offerta su Amazon a 195€, con uno sconto del 11% che anticipa il Black Friday 2021 e garantisce un risparmio di circa 25 euro.

Si tratta della nuova colorazione blu della versione compatta di Switch, il modello Lite perde la possibilità di staccare i controller (joycon) e di connettersi alla TV tramite dock, ma guadagna un peso inferiore e una maggior portabilità.

Disponibile in molte colorazioni differenti, Nintendo Switch Lite consente l'accesso ad un ricco catalogo di titoli esclusivi, oltre alle classiche IP come Mario, Zelda e Animal Crossing, troviamo anche diversi titoli multiplayer e multipiattaforma, come Apex Legends e Rocket League. Da un po' di tempo è disponibile anche il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online, che sblocca l'accesso al multiplayer online e ad un catalogo di gioco per NES e Super NES.

Oggi Switch Lite in colorazione blu è disponibile in offerta su Amazon a 195€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.