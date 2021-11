Black Friday, le cuffie gaming ASTRO A50 con base di ricarica al 22% di sconto

Sei alla ricerca di un nuovo headset da gaming? Le cuffie ASTRO A50 con stazione base di ricarica, compatibili con PC e PlayStation, sono in offerta a 249,99 euro invece di 319, con un risparmio di ben 69 euro. Si tratta di un prodotto studiato per offrire audio di qualità pensato apposta per il gaming: lo spettro di frequenze preciso prodotto da ASTRO Audio V2 è in grado di riprodurre dialoghi, musica e suoni di gioco chiaramente, grazie al supporto della tecnologia Dolby Audio, per un'esperienza di gioco vivace e avvolgente.

Come gli altri prodotti di gamma ASTRO, anche queste cuffie dispongono della funzionalità di bilanciamento gioco:voce che consente un controllo totale del missaggio tra l'audio e la chat di gioco, accessibile direttamente da PC senza necessità di utilizzare cavi ottici. Importante dettaglio è la durata prolungata della batteria agli ioni di litio ricaricabile che offre oltre 15 ore di gioco: perfetta per le lunghe sessioni di gaming. Inoltre, grazie al software di personalizzazione gratuito potrai creare, salvare e condividere profili EQ, livelli microfono, parametri di input/output personalizzati e tanto altro. Questo headset è compatibile anche con Mod kit (venduto separatamente) per un isolamento acustico ancora migliore Completano il design ergonomico con fascia per la testa e cuscinetti auricolari intercambiabili in pelle sintetica.

Le ASTRO A50 sono in offerta su Amazon in occasione del Black Friday al prezzo di 249,99 euro invece di 319. Sono compatibili con PC e PlayStation, ma l'utilizzo del bilanciamento gioco:voce su console non è disponibile senza adattatore HDMI, venduto separatamente. Compreso nel prezzo, oltre all'headset, è presente anche una comoda base di ricarica che donerà quel tocco di stile e funzionalità in più al tuo set da gaming.