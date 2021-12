Bloodborne a prezzo BOMBA: meno di 10 euro per questa HIT

Se sei in cerca do un titolo per PlayStation 4 che ti faccia tornare la voglia di passare ore e ore davanti alla console allora devi puntare proprio a BloodBorne. Per fortuna te lo puoi portare a casa a un prezzo veramente eccezionale, infatti su Amazon è in offerta con un ribasso del 53% che te lo fa amare. Prezzo finale? Appena 9,88€ per questa bomba di hit!

Le spedizioni neanche le paghi dal momento che sono completamente gratuite se sei Prime e ovviamente arriva prima di Natale quindi se devi fare un pensiero, questo è il momento più giusto!

Bloodborne ed hai per giocare per tutte le feste

Questo gioco di ruolo non puoi non conoscerlo. Praticamente è un must nel mondo PlayStation e le motivazioni sono semplici: spacca!

Disponibile nella copia fisica e ovviamente in italiano, lo acquisti per vivere un'avventura ricca d'azione e traboccante di terrore quindi tieni forte. I suoi punti di forza sono ovviamente:

un sistema di combattimento impareggiabile;

impareggiabile; un arsenale di armi molto vasto fino a diventare unico;

molto vasto fino a diventare unico; possibilità di giocarlo in modalità co-op con altri due compagni;

con altri due compagni; un team alle sue spalle già conosciuto per Demon's Souls e Dark Souls.

Qual è la trama? Te ne riporto subito un pezzo per farti entrare nel mood più adatto.

“Un viandante solitario. Una città maledetta. Un mistero letale che annienta tutto ciò con cui entra in contatto. Affronta le tue paure addentrandoti nella desolata città di Yharnam, un luogo dimenticato, flagellato da una terribile piaga”

cosa stai aspettando? Acquista subito la tua copia di Bloodborne per PS4 su Amazon a soli 9,98€. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita.