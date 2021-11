Come i più attenti avranno sicuramente notato i controller DualSense della PlayStation 5 adottano i cavi USB Type C per la connessione alla console di gioco. Questo tipo di cavo può essere utilizzato per ricaricare un controller scarico ma anche per aggiornare il firmware del controller, utilizzando una delle porte frontali presenti sulla console di nuova generazione prodotta dalla Sony.

Se siamo in cerca di un nuovo cavetto per caricare i nostri controller DualSense (o per tenere sotto carica un moderno smartphone) nella guida che segue è possibile trovare i migliori cavi USB Type C in commercio, così da puntare solo su modelli di qualità in grado di ricaricare velocemente i controller e fornire la velocità di trasferimento necessaria per aggiornare il firmware del DualSense quando richiesto dalla console (di solito dopo un aggiornamento firmware della console stessa).

Amazon Basics USB C singolo Il cavo USB Type C più semplice che possiamo valutare per caricare i controller DualSense è l'Amazon Basics USB C singolo, utilizzabile sulla classica porta USB ad inserimento obbligato. Questo cavetto è disponibile in varie lunghezze (da 0,9 metri fino a 2,7 metri), può essere acquistato in kit da 5 o da 10 cavetti, è compatibile con lo standard USB 2.0, è disponibile in due colori diversi e può essere utilizzato per caricare i controller della PS5 a velocità standard. Questo cavo è acquistabile su Amazon al prezzo di 9,53 euro.

Amazon Basics USB C doppio Per sfruttare la porta USB Type C della PS5 per caricare il controller è necessario utilizzare il cavetto Amazon Basics USB C doppio, che presenta le stesse caratteristiche del cavo visto in precedenza ma con il vantaggio di avere due prese USB Type-C, così da poter caricare il controller sulla porta USB C della console. Anche su questo cavo è possibile scegliere tra due colori diversi, usufruire di varie lunghezze (da 0,9 metri fino a 2,7 metri) e sfruttare il protocollo USB 2.0, sufficiente per trasferire gli aggiornamenti firmware e per ricaricare i controller a velocità standard. Questo cavo è disponibile su Amazon al prezzo di 9,69 euro.

UGREEN Cavo USB C Per sfruttare la ricarica rapida della porta USB C della PS5 è necessario puntare su un cavo ad alta qualità come l'UGREEN Cavo USB C. Su questo cavo dispone di trama ad intreccio in nylon (maggiore durata), doppia presa USB Type C, trasferimento dati fino a 480 Mbps e supporto Power Delivery fino a 60 W, resistenza a 56 KΩ integrata, sistema di protezione dagli sbalzi di potenza e di voltaggio, così da poter ricaricare velocemente un controller scarico senza dover utilizzare un caricatore a muro. Disponibile su Amazon al prezzo di 7,99 euro.

kcgrape Cavo PS5 Controller Per chi necessita di ricaricare i controller da lunghe distanze può prendere in considerazione il kit kcgrape Cavo PS5 Controller. Questo kit include due cavi USB C singoli di ben 3 metri, utili per chi tiene i controller sotto carica lontano dalla console o vuole tenerli sotto carica ovunque. I cavi sono compatibili con la ricarica rapida della PS5, offrono un filo intrecciato in nylon e possono essere utilizzati anche per caricare i telefoni di nuova generazione. Lo trovi su Amazon al prezzo di 9,59 euro.

GIANAC Kit cavi USB C Per chi utilizza spesso i cavi USB C per caricare i controller DualSense o per ricaricare il telefono può puntare subito sul GIANAC Kit cavi USB C, che nella stessa confezione include 5 cavi USB Type C singoli di varie lunghezze, compatibili con la ricarica rapida offerta dalla PS5 e dai caricatori a muro moderni, intreccio in nylon per maggiore resistenza e protezione avanzata contro gli sbalzi di tensione e contro i sovraccarichi. Questo kit di cavi USB C è disponibile su Amazon al prezzo di 11,99 euro.

J Jecent Cavo USB Tipo C Se siamo interessati ai kit di cavi USB C ma cerchiamo dei dispositivi con un design colorato è possibile puntare sui cavi J Jecent Cavo USB Tipo C. Questo kit include 4 cavi USB Type C singoli in quattro colori diversi (rosso, verde, blu e arancione), fornisce un cavo intrecciato in nylon e tutti i cavi nella confezione supportano la ricarica rapida per smartphone e per i DualSense, così da poter ricaricare i controller di gioco ad una velocità superiore rispetto al cavo standard. Questo kit di cavi USB C è disponibile su Amazon al prezzo di 12,99 euro.

INIU Cavo USB Type-C Per sfruttare al massimo la ricarica rapida della porta USB C della PS5 vi consigliamo di puntare su cavi di ricarica estremamente veloci come gli INIU Cavo USB Type-C. Questo kit è composto da due cavi USB Type C doppi della lunghezza di 2 metri e dotati di intreccio in nylon, supporto al Power Delivery fino a 100 W (ricarica anche MacBook, MacBook Pro e i nuovi portatili) e indicatore luminoso per la ricarica rapida. Disponibile su Amazon al prezzo di 13,98 euro.

Cos'è un cavo USB Type C

USB Type C è il fattore di forma più recente per i cavi e per le prese USB presenti su computer, portatili, console, controller, smartphone e tablet ed è nato per porre fine ad uno degli annosi problemi dei vecchi fattori di forma, ossia il verso d'inserimento del cavo.

Con USB Type C il cavo può essere inserito in qualsiasi verso, ottenendo sempre la massima compatibilità con i contatti elettrici presenti all'interno. Addio quindi a porte USB rotte solo perché abbiamo inserito il cavetto nel senso sbagliato (vi ricordiamo che un cavo USB Type A può essere inserito in un solo verso, pena la rottura dei contatti).

Dal punto di vista del gaming troviamo le porte USB Type C sui controller DualSense della PlayStation 5 e possiamo sfruttare una porta USB di questo tipo sulla parte frontale della console, così da poter beneficiare della ricarica rapida per il controller (disponibile anche per la porta USB Type A nella parte frontale o per le porte USB Type A presenti sul retro della console).

Guida alla scelta di un cavo USB Type C

Prima di partire a capofitto con l'acquisto dei nuovi cavetti USB di tipo C, conviene dare uno sguardo alle caratteristiche di questa tipologia di cavo, così da poter scegliere il modello adatto alle nostre esigenze o al tipo di dispositivo che andiamo a connettere con essi.

Compatibilità

I cavi USB Type C sono compatibili con tutte le porte USB di tipo C presenti sulle console, sui controller di gioco e sui dispositivi portatili quali smartphone e tablet: queste porte sono di fatto universali ed è possibile quindi connettere sempre i dispositivi che forniscono in maniera nativa il supporto a questo protocollo USB.

Per poter connettere un dispositivo dotato di porta USB C è possibile utilizzare sia un cavetto singolo (dotato di presa USB Type C e presa USB Type A) sia un cavetto doppio (con entrambe le prese USB C): questa scelta è dettata anche dal tipo di porta che intendiamo utilizzare. Su PS5 per esempio possiamo utilizzare sia la porta USB di tipo A sia la porta di tipo C presenti nella parte anteriore della console per caricare i controller DualSense, che ricordiamo hanno una porta USB di tipo C dedicata sia alla ricarica sia all'aggiornamento del firmware interno.

Velocità di trasferimento dei dati

Quasi tutti i cavetti USB di tipo C visti finora supportano la velocità massima prevista dallo standard USB 2.0, ossia 480 Mbps. Questa velocità è sufficiente per poter trasferire gli aggiornamenti dei controller (come nel caso dei DualSense di PS5) e per trasferire file piccoli da PC a smartphone (e viceversa), ma potrebbero rivelarsi troppo lenti per trasferire file più grandi di 1 GB.

I cavetti USB Type C sono studiati per offrire maggiore velocità nella ricarica, quindi molti produttori hanno messo in secondo piano la velocità di trasferimento dei dati (comunque sufficiente per gli utilizzi da gaming).

Lunghezza

I cavi USB di tipo C sono disponibili in varie lunghezze: troviamo infatti cavi molto corti da meno di un metro e cavi da 3 metri, con la possibilità di sfruttare anche le misure intermedie (cavi da 1,5 metri e cavi da 2 metri). Se non sappiamo qual è la lunghezza giusta per le nostre esigenze conviene acquistare un kit di cavi USB, così da poter scegliere il cavo giusto da un kit di cavi di varia lunghezza.

Non vi consigliamo di prendere in esame cavi più lunghi di 3 metri, visto che su distanze così lunghe rischiamo di perdere i benefici della ricarica rapida e di veder diminuire la velocità di trasferimento dei dati.

Velocità di ricarica

Sui cavi USB Type C è possibile trovare varie velocità di ricarica, così da poter caricare con un solo cavo tanti dispositivi diversi. I cavi più semplici forniscono una velocità di ricarica standard (2,4A su 5V), mentre i cavetti più avanzati offrono la ricarica rapida (con correnti da 3A o superiori), l'ideali per caricare i DualSense della PS5.

I modelli etichettati con la scritta PD (o Power Delivery) possono di fatto rimpiazzare un caricatore standard per portatili e fornire corrente da 60W fino a 100W: questi cavi USB sono l'ideale per caricare i MacBook, i nuovi portatili con porta USB C universale, gli smartphone dotati di ricarica rapida o per caricare velocemente i controller compatibili.

Materiali

I cavi USB di nuova generazione vengono forniti con plastiche e gomme molto resistenti all'usura e con connettori di materiale resistente alle alte temperature e agli eventuali sovraccarichi di corrente. Molti produttori hanno puntato deciso sull'intreccio in nylon per i cavi USB di tipo C: questo materiale offre una resistenza superiore, maggiore protezione per i cavi in rame all'interno e una sensazione tattile decisamente più piacevole.

Dal punto di vista della flessibilità i cavi in nylon tendono ad essere più rigidi e a ritornare sempre alla loro forma originale (sempre se non esageriamo con le pieghe o con le curve), mentre i cavi semplici in gomma sono molto più flessibili.

Prezzo

I cavi USB di tipo C presentano un prezzo medio intorno di 9€, con cavi economici disponibili a poco più di 7€ e cavi d'alta qualità e con ricarica rapida disponibili poco sopra i 10€. Spesso i produttori forniscono dei kit di cavi USB a prezzi davvero concorrenziali: conviene puntare su di essi se abbiamo molti controller DualSense da tenere sotto carica o se vogliamo utilizzare questi cavetti anche per altri dispositivi presenti in casa.

Considerazioni conclusive

I cavi USB Type C prenderanno presto il posto dei vecchi cavi USB ad inserimento unico visti gli innumerevoli vantaggi che offrono. Questi cavi infatti possono essere inseriti in qualsiasi verso e offrono velocità di ricarica molto elevate. Attualmente l'unico svantaggio rilevabile è la velocità di trasferimento (per alcune tipologie di cavi), ma visto che questi cavi vengono utilizzati quasi sempre per esigenze di ricarica il problema non si pone.

Per chi possiede una PS5 avrà sicuramente notato la porta USB di tipo C presente nella parte anteriore della console; essa è perfetta per caricare i controller DualSense alla massima velocità, anche quando la console è in modalità riposo.

Domande frequenti sui cavi USB Type C I cavi USB Type C sono semplici da usare? I cavi USB di tipo C nascono per essere semplici da utilizzare, visto che la presa può essere inserita nella porta in qualsiasi verso, senza rompere i contatti presenti all’interno. Come si attiva la ricarica rapida sulla porta USB C della PS5? Per sfruttare la ricarica rapida per i controller DualSense della PS5 è necessario collegare un cavo USB C di ottima fattura sulla porta USB Type C o sulla porta USB Type A presente nella parte anteriore della console. Questo tipo di collegamento è utile anche per aggiornare il firmware del controller (quando richiesto). Posso usare qualsiasi cavo USB per i controller DualSense? Attualmente non c’è una limitazione al tipo di cavo USB C da utilizzare per i controller DualSense, ma assicuriamoci che il cavetto scelto supporti lo standard USB 2.0 e che supporti una corrente elettrica superiore ai 2,4A. Quanto costano in cavi USB Type C? I cavi USB Type C possono essere acquistati a meno di 10€, mentre a cifre superiori è possibile portarsi a casa i cavi USB con Power Delivery o kit USB (con vari cavi all’interno).

