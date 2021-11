Offerta Amazon: pack da 4 cavi USB-C in nylon intrecciato a meno di 10€

Continuano le offerte dell'early Black Friday e, dal momento che i cavi non bastano mai, ecco un'offerta interessante: il pack composto da quattro cavi USB-C è in offerta del 28%, a soli 9,34 euro. Ogni cavo è di diversa lunghezza, proprio per venire incontro alle esigenze di ognuno: il più piccolo è lungo 50 centimetri, seguito poi da 1 metro, 2 metri e perfino 3 metri. In più, il design con cavo in nylon intrecciato dalle eccellenti proprietà anti-torsione assicura resistenza e durabilità. Il prodotto è infatti testato per sopportare oltre 8000 test di flessione e oltre 10000 collegamenti e scollegamenti. Il prodotto è compatibile con tutti i dispositivi dotati di porta di ricarica in formato Type-C.

Punto fondamentale è la presenza di ricarica veloce e sicura, che supporta caricamenti fino a 5V/3A per avere dispositivi sempre carichi e il più velocemente possibile. In più, in cavo assicura velocitàè di trasferimento e sincronizzazione dati fino a Mbps. Di gran lunga superiore rispetto ad altri cavi USB-C. È compatibile con una gamma molto ampia di dispositivi, dagli smartphone di qualsiasi marca alle console che abbiano una porta di ricarica di tipo USB Type-C. (Nota: Huawei SuperCharge e OnePlus Dash Carica non sono supportati). Il connettore reversibile seguire l'ultima tendenza dell'interfaccia USB, che permette di inserire il cavo liberamente senza doversi preoccupare del suo orientamento.

La confezione comprende ben quattro pezzi, al prezzo di soli 9,34 euro – in sconto del 28% rispetto al prezzo originale –, ciascuno di differente lunghezza. Il più corto è lungo 50 centimetri, perfetto da utilizzare con PowerBank oppure in macchina, poi ci sono quelli da 1 metro, 2 metri e perfino 3 metri, utilissimo quando si è lontani dalla presa della corrente ma si ha necessità di caricare il proprio dispositivo.