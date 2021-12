I controller per smartphone sono la soluzione ideale per i gamer che utilizzano i device mobile per le loro sessioni di gioco. Ad esempio, titoli come Fortnite e PUBG Mobile possono essere giocati anche tramite smartphone, tuttavia il touchscreen potrebbe essere non propriamente funzionale. Ed è così che nascono i joystick per smartphone, dispositivi che rendono il mobile gaming più comodo e competitivo. Sia con riferimento ai giochi online che a quelli single player. In questo approfondimento andremo a vedere in particolare gli accessori più adatti e performanti con riferimento a sistemi operativi Android e iOS.

Il miglior controller per smartphone Android

In primo luogo consigliamo quelli che riteniamo essere gli Android smartphone controller che meglio si adattano al sistema operativo con il robottino verde.

Razer Kishi controller per smartphone Il primo smartphone controller per sistemi operativi Android che vogliamo indicarti è il Razer Kishi. Si tratta di un dispositivo che offre caratteristiche tecniche davvero interessanti, dal momento che unisce funzionalità e comodità di alto livello. Difficile attualmente trovare sul mercato un controller completo di questo tipo ad un prezzo così conveniente. Inoltre, da considerare il fatto che è anche disponibile in una versione speciale dedicata a Microsoft xCloud, recentissimo servizio di gaming in streaming. Risulta compatibile con la maggior parte dei device mobile Android. Prezzo Amazon: 64,99 euro

Razer Junglecat Compatibile solo con dispositivi Android, Razer Junglecat rappresenta una scelta molto sensata per tutti coloro che hanno bisogno di uno smartphone gaming controller perfetto per ogni tipo di esperienza di gioco. Dispone di un design molto vicino a quello dei Joy-Con di Nintendo Switch, che consente di collegare i due controller ai lati dello smartphone, oppure di effettuare il collegamento ad un supporto e utilizzarlo come se fosse un pad tradizionale. Prezzo Amazon: 109,99 euro

GameSir X2 Il GameSir X2 è un doppio controller che prende apertamente ispirazione dei Joy Con di Nintendo Switch. Questo dispositivo offre la possibilità ai giocatori di attaccare le due parti del pad ai lati del proprio smartphone. Anche la composizione dei tasti e delle levette analogiche è proprio quella presente nei controller della console ibrida nipponica. Se stai cercando un prodotto compatibile con Android, e con cui giocare sul device mobile con il servizio in cloud di Xbox, GameSir X2 è assolutamente consigliato. Prezzo Amazon: 79,99 euro

TUTUO Controller Wireless Un'alternativa più economica rispetto ai modelli visti in precedenza è il Tutuo controller, dispositivo compatibile sia con le Nintendo Switch che con Android. Possiede la connettività Bluetooth fino ad una distanza di otto metri e monta una batteria da 280 mAh in grado di garantire una durata di circa 5 ore (con tempo di ricarica di 2). Integrati ci sono anche i sensori di accelerometro, giroscopio e la vibrazione. Prezzo Amazon: 29,99 euro

Il miglior controller per smartphone iOS

Ora vediamo invece quali sono i controller per smartphone migliori per i sistemi operativi iOS, quindi perfetti per iPhone e iPad.

Garsentx Gamepad Il primo modello che vogliamo consigliarti è Garsentx Gamepad, controller economico che non necessita di particolari installazioni: basta collegarlo ad un dispositivo Apple e funzionerà. Sembra molto un joystick per Xbox One, sia a livello di estetica che per quanto concerne l'ergonomia. Va collegato wireless e la distanza massima per giocarci è di 8 metri. Può essere utilizzato su dispositivi iOS 11.3 e versioni successive. Prezzo Amazon: 49,69 euro

NVIDIA SHIELD Controller Attualmente non c'è sul mercato uno smartphoner gaming pad per iOS migliore dell'NVIDIA SHIELD controller. A livello di design è simile sia al controller Xbox One che a quello della PlayStation, ma ha uno stile molto personale, con una trama e un design diamantato abbastanza spigoloso. E' inoltre dotato di tutti i pulsanti indispensabili per un utilizzo completo. Ottima la doppia vibrazione integrata, così come l'ingresso jack audio tramite cui è possibile collegare le cuffie da gaming. Ha un'autonomia di gioco di circa 50 ore. Prezzo Amazon: 69,99 euro

8Bitdo Controller Wireless Retropie Tra i controller più originali c'è 8Bitdo Controller Wireless Retropie, dispositivo in stile retrò compatibile con i sistemi Apple, utilizzabile sia con cavo che wireless per 18 ore. Si tratta di un accessorio compatto, ergonomico, quindi molto comodo, ma anche estremamente funzionale. Può vantare infatti diverse features, tra cui vibrazione, funzione turbo per giochi sparatutto e controlli di movimento. Prezzo Amazon: 43,6 euro

iPEGA PG-9017SBK Altro controller molto particolare il PG-9017SBK, che presenta una forma per certi versi anomala. E' caratterizzato da un design compatto e futuristico, con pulsanti perfetti per un'impugnatura impeccabile. Integra un'interfaccia di tipo Bluetooth, wireless, utilizzabile su tutti i dispositivi Apple. La sua batteria garantisce una durata di ben 20 ore consecutive (tempo di ricarica di circa 2 ore tramite cavo Lightning). Nella confezione d'acquisto è presente anche un supporto estraibile per posizionare iPhone e iPad fissi durante la sessione di gioco. Prezzo Amazon: 39,99 euro

Come scegliere un controller per smartphone e tablet

Dopo aver visto quali sono i modelli migliori presenti in commercio, di seguito vediamo nel dettaglio i fattori da prendere in considerazione prima di effettuare l'acquisto. Così avrai a disposizione una guida per comprare il prodotto più adatto alle tue esigenze.

Compatibilità

Il primo aspetto da considerare è quello della compatibilità. Hai uno smartphone Android o un iPhone? Dalla risposta dipende la scelta del controller. Esistono joystick per smartphone indicati solo per Android e altri solo per dispositivi iOS, altri invece che sono universali e possono essere utilizzati in maniera ambivalente. Fare luce su questo primo fattore è fondamentale per comprare il prodotto giusto.

Funzioni

Come abbiamo visto, ci sono modelli con più o meno funzioni. Tra le caratteristiche tecniche da valutare abbiamo i requisiti del sistema operativo, l'interfaccia, la presenza della tecnologia di connessione wireless, la capacità della batteria e l'autonomia di utilizzo. Poi ci sono le varie funzionalità, come ad esempio la vibrazione, la doppia vibrazione, i tasti integrati e l'ingresso jack audio.

Praticità

Ovviamente l'ergonomia è fondamentale, perchè comunque gli smartphone controller sono dispositivi che tendenzialmente vengono utilizzati per ore. Prodotti scomodi non garantiscono prestazioni competititve, e soprattutto possono recare danno alle dita, mani e polsi. I modelli che ti abbiamo indicato nelle righe precedenti sono impeccabili da questo punto di vista.

Costo

Last but not least, il prezzo è sicuramente un fattore importante. Non bisogna badare troppo a spese quando si vuole acquistare un prodotto di questo tipo, ma non sempre è necessario spendere cifre elevatissime per portarsi a casa un controller comodo e affidabile.

Conclusioni

Ora dovresti avere un quadro più chiaro sui migliori controller per smartphone disponibili sul mercato. Tutti i dispositivi segnalati sono caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo, con caratteristiche tecniche interessanti e ricchi di funzionalità. Per completezza, abbiamo anche trattato i criteri da prendere in considerazione per effettuare un acquisto il più possibile in linea con le aspettative ed esigenze di ciascun utente.