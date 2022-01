SteelSeries Nimbus+, il controller con licenza ufficiale Apple è in offerta

I dispositivi mobili, negli ultimi anni, sono diventati sempre più gaming-friendly grazie a caratteristiche tecniche in grado di supportare anche i giochi più complessi. Ovviamente per videogiocare da telefonino – vista la sua natura touchscreen – bastano le dita, ma per ottenere il massimo delle prestazioni è più indicato usare un controller, proprio come quelli per console. Oggi Amazon propone un'offerta davvero interessante per tutti i possessori di dispositivi Apple: lo SteelSeries Nimbus+ , un controller che sfrutta la tecnologia wireless per connettersi con i dispositivi vicini. Il prezzo è di 59,99 euro, scontato del 25%. Si tratta di un prodotto con licenza Apple e perciò sicuro per l'utilizzo.

SteelSeries Nimbus+: le caratteristiche del controller Apple

Progettato appositamente per Apple Gaming, Nimbus+ offre un'esperienza gaming di qualità console con iPhone, iPad, iPod e Apple TV. Design ergonomico, trigger, pulsanti reattivi e opzioni di connettività Apple fanno di Nimbus+ la soluzione ideale per portare il gaming Apple al livello successivo.

Con questa descrizione ci viene presentato lo SteelSeries Nimbus+. Ma diamo un'occhiata più da vicino a tutte le sue caratteristiche.

Rete Wi-Fi con licenza – Come abbiamo anticipato, è compatibile con tutti i prodotti Apple. Compresi iPhone, iPad, iPod e perfino Apple TV.

– Come abbiamo anticipato, è compatibile con tutti i prodotti Apple. Compresi iPhone, iPad, iPod e perfino Apple TV. Batteria ricaricabile con cavo Lightning – Con una ricarica completa, la batteria integrata raggiunge una autonomia di 50 ore. Inoltre, è possibile ricaricare il controller utilizzando semplicemente un connettore Lightning, proprio come quelli utilizzati nei dispositivi Apple.

– Con una ricarica completa, la batteria integrata raggiunge una autonomia di 50 ore. Inoltre, è possibile ricaricare il controller utilizzando semplicemente un connettore Lightning, proprio come quelli utilizzati nei dispositivi Apple. iPhone Mount incluso – In dotazione è presente l’iPhone Mount per agganciare l’iPhone al Nimbus+ e goderti sessione di gioco in movimento.

– In dotazione è presente l’iPhone Mount per agganciare l’iPhone al Nimbus+ e goderti sessione di gioco in movimento. Trigger magnetici a effetto Hall – Il nuovo design del trigger presenta sensori magnetici a effetto Hall per una maggiore precisione e una sensazione di uniformità costante.

– Il nuovo design del trigger presenta sensori magnetici a effetto Hall per una maggiore precisione e una sensazione di uniformità costante. Pulsanti di navigazione dedicati – I pulsanti dedicati menu e opzioni permettono di navigare in modo rapido e semplice su tutti i tuoi dispositivi Apple.

– I pulsanti dedicati menu e opzioni permettono di navigare in modo rapido e semplice su tutti i tuoi dispositivi Apple. Tasti cliccabili sul controller – I tasti cliccabili L3/R3 sul controller danno accesso a più opzioni di input su un’ampia varietà di giochi, per offrirti un’esperienza di gaming completa con tutti i prodotti Apple.

Compatibilità

Per quanto riguarda la compatibilità, di seguito l'elenco esaustivo. iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus iPad Pro (12,9″) di 2a e 3a generazione, iPad Pro (11″), iPad Pro (10,5″), iPad Pro (9,7″), iPad Air 2, iPad Air di 3a generazione, iPad mini 4, iPad mini di 5a generazione, iPad di 5a e 6a generazione, Apple TV 4K, Apple TV di 4a generazione, iPod touch di 7a generazione. Richiede iPhone, iPad o iPod touch con l'ultima versione di iOS, Mac con l'ultima versione di macOS o Apple TV 4K o Apple TV (4a generazione) con l'ultima versione di tvOS.

Pronto a giocare in mobilità con il tuo dispositivo Apple? Al prezzo di soli 59,99 euro, il controller SteelSeries Nimbus+ è un'offerta da non lasciarti scappare, soprattutto se sei un mobile gamer o se pensi di avvicinarti a questo mondo.