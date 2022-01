Corsair K65 Mini: Tastiera da gaming in FORTE SCONTO

La tastiera da gaming Corsair K65 Mini si trova in offerta su Amazon a 99,99€, con uno sconto del 23% e un risparmio di 30 euro rispetto al prezzo solito.

L'ottima periferica Corsair va in offerta in versione super compatta, in particolare si tratta della variante in formato 60%. Questo formato rinuncia al tastierino numerico, ai tasti funzione in alto e alle frecce direzionali, mantenendo soltanto il minimo indispensabile per i pc gamer più esigenti, lasciando più spazio sulla scrivania per il movimento del mouse.

Negli ultimi anni sono stati tanti i gamer che hanno optato per una tastiera così compatta, moltissimi brand hanno messo in commercio uno o più modelli in questo formato. La Corsair K65 Mini è una tastiera di fascia piuttosto alta, dotata di retroilluminazione RGB, switch CHERRY MX Red con tecnologia AXON. La periferica si connette al PC tramite il cavo USB-C incluso in confezione, capace di garantire la totale assenza di input lag e prestazioni competitive, anche grazie ad un polling rate di 8.000 Hz.

Oggi è possibile acquistare la tastiera da gaming Corsair K64 Mini in offerta su Amazon a 99,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre, con spedizione Prime e consegna in 1-2 giorni lavorativi.