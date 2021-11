Cuffie ASTRO Gaming A40 TR (compatibili PS5): risparmia 100€ grazie al Black Friday

È arrivato il Black Friday di Amazon e ha portato con sé una carrellata di ottime offerte da acchiappare al volo. Ad esempio le cuffie da gaming ASTRO Gaming A40 TR, che ricevono un incredibile sconto di ben 100 euro rispetto al prezzo di listino: soltanto 179 euro. Si tratta di cuffie di ottima qualità, studiate e ottimizzate proprio per i gamer: ASTRO Audio V2 offre un audio di qualità professionale in qualunque momento, che sia durante lo streaming in diretta oppure nel bel mezzo di una competizione ufficiale.

È, inoltre, compatibile con audio 3D, la tecnologia di audio spaziale che offre supporto audio posizionale 3D completo. La vera particolarità delle ASTRO Gaming A40 TR, però, è la possibilità di trasformarle in cuffie chiuse e silenziose aggiungendo il Mod-Kit (venduto separatamente) che dispone di cuscinetti in pelle sintetica e un microfono per l'isolamento della voce.

ASTRO Gaming A40 TR, compatibili anche con PlayStation 5

Grazie al software ASTRO Command Center avrai tutto sotto controllo: ottimizza impostazioni e parametri di ingresso ed uscita in base alle tue esigenze specifiche in ambiente di gioco per avere un'esperienza gaming all'altezza di ogni situazione e soprattutto perfettamente su misura per te. Incluso nel prezzo c'è anche MixAmp Pro TR, uno strumento che offre le funzionalità di una scheda audio, quali bilanciamento gioco/voce per lo streaming. Sottolineiamo, inoltre, che queste cuffie sono compatibili al 100% anche con PlayStation 5 (ma, in questo caso, per bilanciare l'audio del gioco e l'audio della conversazione è necessario un adattatore HDMI venduto separatamente).

Vestibilità e finiture di qualità superiore sono l'ennesimo tocco di classe per questa cuffia progettata per durare, anche quando messa alla prova da lunghe sessioni di gaming. Le cuffie ASTRO Gaming A40 TR con MixAmp Pro TR, compatibili anche con PlayStation 5, sono in offerta a 179 euro invece di 279: un ottimo risparmio di 100 euro da approfittare nella settimana dedicata al Black Friday Amazon.