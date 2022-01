Migliori cuffie gaming per PC 2022: consigli e recensioni

Puntare sin da subito su un buon paio di cuffie da gaming può cambiare sensibilmente il modo di giocare. Con un'esperienza audio coinvolgente saremo in grado di captare ogni suono emesso dal gioco che abbiamo scelto e, contemporaneamente, ascoltare i dialoghi dei personaggi e dei compagni di squadra (nel multiplayer online).

Rispetto alle cuffie tradizionali utilizzate per lavoro, per ascoltare la musica o per lo studio le cuffie per gaming offrono un livello di comfort e alcune caratteristiche uniche che le rendono le compagne di gioco ideale per ogni tipo di videogiocatore: dal casual al giocatore professionista, ognuno può scegliere le migliori cuffie da gaming su cui puntare, scegliendo anche in base al prezzo, al design o alla presenza (o meno) di determinate funzioni.

Nella guida che segue è possibile trovare le migliori cuffie da gaming collegabili al computer, così da poter portare l'esperienza di gioco ad un livello superiore e poter dialogare con i compagni in maniera precisa.

Recensioni delle migliori cuffie da gaming per PC

Per le cuffie da gaming per PC la prima scelta da effettuare è tra le cuffie dotate di filo o le cuffie dotate di tecnologia wireless. Entrambe hanno pro e contro (come vedremo più avanti), ma nel dubbio conviene scegliere un modello con filo e, successivamente, passare ad una tecnologia senza fili di ultima generazione.

Trust Cuffie Gaming GXT 433 Le cuffie più economiche che possiamo scegliere per giocare al PC sono le Trust Cuffie Gaming GXT 433. Su queste cuffie troviamo un driver audio da 50 mm (per bassi di qualità), sistema d'archetto regolabile, un microfono a scomparsa, un comodo telecomando con controllo del volume e interruttore esclusione del microfono, sistema di collegamento tramite jack da 3,5mm e padiglioni in memory foam. Queste cuffie sono presenti su Amazon al prezzo di 39,9 euro

Logitech G332 Cuffie Gaming Altre cuffie da gaming PC su cui possiamo puntare sono le Logitech G332 Cuffie Gaming. Scegliendo questo paio di cuffie è possibile beneficiare di un driver audio da 50mm, di un microfono flip-to-mute 6 mm (si silenzia portandolo verso l'alto), di padiglioni in leggera pelle, del sistema di rotazione di 90 gradi dei padiglioni e infine della connessione Jack Audio 3.5 mm. Possiamo portarci a casa queste cuffie gaming acquistandole su Amazon a 34,99 euro

Razer Kraken X Per chi cerca delle cuffie di qualità ad un prezzo accessibile può puntare sulle Razer Kraken X. Queste cuffie forniscono un driver audio da 40mm, si connettono al PC tramite porta USB, sono compatibili con l'audio surround 7.1, sistema di calibrazione dell'audio, presenta un microfono in cardiode con angolo stretto di cattura del suono e solo 275 g di peso. Queste cuffie possono essere visionate su Amazon al prezzo di 58,99 euro

Fnatic REACT Se siamo fan degli eSport e vogliamo puntare su cuffie da gaming di qualità superiore è possibile prendere in considerazione le Fnatic REACT. Su queste cuffie è possibile trovare un driver audio da 53mm, struttura in metallo che unisce leggerezza e stabilità, un classico microfono con tecnologia Crystal Clear Communications, padiglioni e archetto imbottiti in memory foam e sistema di connessione con Jack da 3,5mm. Le cuffie possono essere acquistate da Amazon a 51,99 euro

Logitech G PRO Le cuffie d'elevata qualità sono accessibili solo nelle fasce di prezzo più grandi, tra cui troviamo anche le Logitech G PRO. Queste cuffie da gioco per PC presentano un Driver PRO-G da 50 mm, microfono professionale con supporto alla tecnologia Blue VO!CE, sistema di Profili EQ personalizzati per giocatori professionisti, struttura in acciaio e supporto alla tecnologia DTS Headphone:X 2.0, per un surround davvero coinvolgente. Queste cuffie da gaming di fascia alta sono disponibili su Amazon a 101,94 euro

Logitech G733 LIGHTSPEED Per chi invece vuole puntare su cuffie da gaming senza fili il miglior modello che è possibile scegliere è senza ombra di dubbio le Logitech G733 LIGHTSPEED. Queste cuffie utilizzano una tecnologia wireless proprietaria pensata per ridurre a zero il rischio di interferenze durante le sessioni di gaming, grazie anche al ricevitore USB dedicato alla connessione. Tra le altre caratteristiche degne di nota troviamo il microfono Blue VO!CE, sistema LIGHTSYNC RGB per sincronizzare i colori dei LED presenti sulla superficie, fascia di protezione della testa e driver PRO-G per un audio senza compromessi. Per portarsi a casa queste cuffie Logitech è sufficiente aprire il sito di Amazon, dove sono in vendita a 129,00 euro

SteelSeries Arctis 7 Altre cuffie da gioco di fascia alta che è possibile valutare sono le SteelSeries Arctis 7. Su queste cuffie troviamo il driver dello speaker S1 ottimizzato per offrire una bassa distorsione del suono, supporto alla tecnologia DTS Headphone:X per i suoni surround, connessione senza fili a 2,4 GHz, batteria con durata da 24 ore e microfono ClearCast certificato per l'utilizzo su Discord. Queste cuffie possono essere acquistate su Amazon a 162,92 euro

ASTRO Gaming A50 Per un suono davvero insuperabile è possibile acquistare la postazione per cuffie da gaming ASTRO Gaming A50. La base è utile sia per la ricarica delle cuffie wireless sia per offrire un suono molto potente e profondo, anche grazie al supporto della tecnologia Dolby Audio, sistema di controllo dei volumi Gioco/Voce, fino a 15 metri di portata e Software ASTRO Command Center, una vera manna dal cielo per i professionisti visto che consente di regolare audio e creare così dei profili EQ personalizzati. Queste cuffie da gaming di fascia pro sono disponibili su Amazon a 305,98 euro

Come scegliere le cuffie da gaming per PC

Per scegliere delle buone cuffie da gioco per computer è necessario prestare attenzione ad alcune caratteristiche, spesso sottovalutate da chi alle prime armi con gli accessori per PC. Non basta quindi avere un bel design e un bel microfono per poter soddisfare tutte le esigenze di gioco: prima dell'acquisto quindi accertiamoci che, sulle cuffie gaming scelte, siano presenti le caratteristiche elencate di seguito.

Compatibilità

Le cuffie da gioco possono essere utilizzare sia su PC sia sulle console più famose (come PS4, PS5 e le Xbox) , indipendentemente dal tipo di collegamento utilizzato.

Le cuffie wireless e con cavo USB sono le più semplici da collegare a qualsiasi PC da gaming o console, mentre le cuffie con cavo da 3,5mm possono essere collegate al PC nelle apposite porte (indicate come uscite e ingressi audio), mentre su console possono essere collegate direttamente al controller (che presentano una porta Jack da 3,5mm nella parte frontale inferiore).

Tipo di collegamento

Quando parliamo di cuffie da gioco è possibile sfruttare i collegamenti cablati e i collegamenti senza fili. Le cuffie con collegamento cablato utilizzando un filo per la connessone al PC o alle console e si dividono in cuffie con cavo 3,5mm (Jack cuffie) e in cuffie con cavo USB.

Le cuffie con collegamento wireless possono sfruttare sia la tecnologia Bluetooth sia una tecnologia proprietaria: in quest'ultimo caso la qualità è decisamente superiore, ma dovremo utilizzare uno speciale adattatore USB proprietario per poter connettere le cuffie ad ogni dispositivo compatibile.

Funzionalità

Per delle cuffie destinate al gioco è fondamentale che ci sia un buon isolamento acustico, visto che chi punta sulle cuffie vuole la massima immersione nel gioco e non vuole ascoltare troppi rumori ambientali provenienti dalla stanza o da altri sorgenti sonore.

Tra le funzionalità avanzate troviamo anche il supporto al sistema Surround (7.1), profilo d'equalizzazione personalizzati in base al tipo di gioco e al giocatore e un sistema di rimozione veloce dell'audio del microfono, così da poter parlare senza che nessuno degli amici o degli alleati possa ascoltarci quando siamo in multiplayer.

Da non sottovalutare la presenza del DAC, ossia del dispositivo di riconversione dei suoni: con questo dispositivo i suoni verranno riprocessati e potranno così giungere ancora più puliti e forti alle nostre orecchie, indipendentemente dalla qualità del flusso audio originale. Ovviamente la presenza del DAC aumenta e di molto il prezzo di vendita delle cuffie, visto che tale tecnologia va integrata sia nel sistema di trasporto (cavi e trasmettitori) sia nelle cuffie vere e proprie.

Microfono

Il microfono è una parte importante delle cuffie da gioco, visto che con esso potremo dialogare con gli alleati e con i compagni di gioco durante le sessioni multiplayer online. Il microfono deve essere in grado di catturare bene solo la nostra voce, evitando di catturare i suoni ambientali.

Il sistema di disattivazione del microfono è basato su un pulsante (da premere per togliere e mettere il muto) o sul sistema flip, dove è sufficiente alzare il microfono verso l'alto per attivare il muto (decisamente più comodo).

Materiali

Le cuffie da gaming possono essere realizzare in plastica o in metallo, con differenze sostanziali in termini di qualità costruttiva ma anche di leggerezza delle cuffie. I materiali plastici sono ottimi per chi cerca cuffie leggerissime, ma ovviamente pagheranno qualcosa in termini di durabilità. Le cuffie più costose hanno tutte componenti o strutture in metallo, così da garantire tante ore di gioco senza deformarsi eccessivamente, al costo di un peso maggiore.

Anche i materiali dei padiglioni fanno la differenza tra i vari modelli di cuffie: è possibile trovare sia le cuffie in memory foam sia in finta pelle, entrambe comunque in grado di adattarsi alla forma di ogni orecchio.

Ergonomia e design

Per potersi adattare bene a qualsiasi testa le cuffie da gioco devono avere un buon archetto regolabile, così da poterle tenere anche per molte ore senza soffrire per il sudore (soprattutto d'estate) o per il peso (che poggia sulla parte superiore della testa).

Dal punto di vista del design troviamo cuffie di ogni forma e dimensione, ma quelle più belle forniscono anche delle luci LED regolabili, davvero una chicca per chi ha già una postazione da gaming completa di luci personalizzate.

Conclusioni

Anche se la scelta delle cuffie da gaming per PC è influenzata inevitabilmente dai gusti personali (e anche dai video dei nostri streamer preferiti), nulla ci vieta di controllare sempre prima dell'acquisto se le cuffie scelte fanno al caso nostro, presentando quelle caratteristiche che ogni buon paio di cuffie da gioco deve possedere.

Delle buone cuffie da gaming devono essere comode, leggere da tenere in testa per molte ore di gioco e devono offrire un suono stereo o surround potente, così da poter percepire bene le esplosioni e gli effetti presenti nel gioco scelto.

I modelli che abbiamo selezionato per voi rispondono appieno alle caratteristiche descritte poco fa, offrendo sempre il giusto compromesso tra qualità e prezzo (cosa da non sottovalutare).