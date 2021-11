Cuffie PS5 Pulse 3D: offerte Black Friday

Tra gli accessori ufficiali PlayStation 5 più interessanti sul mercato, non possiamo non citare le Cuffie PS5 Pulse 3D, un headset on-ear dal design minimale e in linea con i colori della console next-gen di Sony. Questo particolare accessorio potrebbe essere protagonista di interessanti offerte durante il Black Friday, il solito periodo di sconti e promozioni che si svolge nella seconda metà di novembre.

Si tratta delle cuffie PS5 ufficiali, un headset ideale per godersi appieno il comparto audio dei migliori giochi del catalogo Sony, come l'ottimo Deadloop o il divertente Marvel's Guardians of the Galaxy.

Le cuffie Sony non sono sempre disponibili all'acquisto, nelle scorse settimane non è stato possibile acquistarle e ancora oggi è difficile trovarle disponibili. Ma in occasione del Black Friday e in vista delle fertività natalizie, Sony potrebbe decidere di procedere ad un consistente restock, che consenta a molti più utenti di comprare le ottime cuffie PS5.

Stando ai precedenti sconti applicati all'accessorio originale, durante il prossimo periodo di offerte le Pulse 3D potrebbero tornare disponibili in offerta, con un prezzo di vendita compreso tra 85 e 90€. Se così fosse si tratterebbe di un buon momento per portarsi a casa l'ottimo headset ufficiale Sony, per sfruttare appieno il comparto audio delle produzioni videoludiche di nuova generazione.