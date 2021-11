Cyber Monday: HyperX Cloud 2 al 35% di sconto

Le offerte di novembre continuano con il Cyber Monday, le HyperX Cloud 2 si trovano in offerta su Amazon a 64,99€, con uno sconto del 35% e un risparmio di ben 35 euro rispetto al prezzo solito.

Con questo scontro, le cuffie da gaming di HyperX offrono un rapporto qualità/prezzo piuttosto interessante. Si tratta di uno degli headset da gioco più acquistati e apprezzati sul mercato, compatibili sia con il PC che con le console di nuova e precedente generazione.

Le Hyperx Cloud 2 sono cuffie da gaming di tipo over-ear, con un archetto realizzato in pelle e un microfono integrato che è possibile collegare e scollegare tramite l'apposito connettore. Questo modello si adatta alla perfezione alle console, grazie agli appositi adattatori per i controller Playstation e Xbox. È possibile utilizzare le Cloud 2 anche su PC tramite jack da 3.5mm o tramite uno specifico controller USB fornito in confezione, sul quale si trovano una serie di comandi per regolare il volume e collegare un microfono esterno.

I driver da 53mm garantiscono un suono Hi-Fi corposo e avvolgente, ideale per l'ascolto musicale e i cuscinetti in pelle permettono una cancellazione passiva dei rumori esterni, grazie al particolare design chiuso.

Oggi è possibile acquistare le Cloud 2 in offerta su Amazon a 64,99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.