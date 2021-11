Days Gone per PlayStation 4 lo compri con due spicci

Se sei alla ricerca di un nuovo titolo per la tua PlayStation 4 non puoi non optare per Days Gone. Amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo è proprio il gioco che ci vuole per darti una svegliata e farti riamare l'avventura al punto giusto. Grazie alle promozioni legate al Black Friday 2021 lo acquisti su Amazon con appena 19,97€, un prezzo più che eccezionale.

In più le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, quindi cosa ti frena ancora?

Days Gone: l'esperienza che stavi cercando

Essere amanti degli Open World è difficile, soprattutto se dopo aver giocato diversi titoli della categoria finisci sempre a paragonare i nuovi ai più amati. Tuttavia qui ho una chicca per te e se ancora non l'hai provato è proprio il tuo giorno fortunato. Days Gone, infatti, unisce un gameplay avvincente e vario a delle dinamiche di gioco realmente uniche. In questo modo puoi affrontare un nuovo percorso lanciandoti in quella che è una storia avvincente.

“Vivi la storia di redenzione di Deacon St. John, un motociclista vagabondo e cacciatore di taglie che ha perso la sua umanità assieme alla donna che amava. Per difendere le persone care ed alla ricerca di una speranza per cui lottare, esplora ed impara a sopravvivere in un mondo devastato da una pandemia che ha trasformato gli uomini in mostri.”

Allora, che ne dici? Ti svelo una piccola chicca: la motocicletta non è stata messa per bellezza ma bensì sarà tua compagna integrale in questo gioco.

Acquista subito la tua copia di Days Gone per PlayStation 4 su Amazon a soli 19,97€. La ordini e la ricevi in uno o due giorni con le spedizioni Prime.