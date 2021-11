Devil May Cry HD Collection per PS4 scontato del 40% su Amazon

Devil May Cry HD Collection è la raccolta dei primi tre capitoli della saga action di Capcom, rimasterizzati e riadattati agli standard odierni.

Devil May Cry HD Collection, se non lo avete ancora fatto, è da acquistare grazie al forte sconto applicato da Amazon su questo prodotto in occasione del Black Friday. Il prezzo a cui è disponibile la collection è di €23,99, contro i €39,99 (-40% di sconto).

Considerando che, una volta comprata la raccolta, il giocatore può usufruire di tre validi giochi distinti, il prezzo è davvero vantaggioso. I tre capitoli restaurati per PlayStation 4 uscirono per la prima volta su PlayStation 2.

Il primo episodio della serie con protagonista Dante uscì nel 2001. Figlio di una madre umana e di un padre demone di nome Sparda, il mezzo demone Dante usa le sue abilità innate e il potere di antichi demoni per combattere una guerra di un solo uomo contro le forze dell'oscurità e salvare l'umanità dalla dannazione.

Il sequel, invece, venne lanciato nel 2003 e si concentra su Dante e la sua nuova compagna diabolicamente agile Lucia nella loro lotta per sconfiggere un uomo deciso a raggiungere il potere supremo.

Il terzo capitolo, ovvero “Dante's Awakening“, infine, vide la luce nel 2005. Nella collection, questo sarà giocabile nella sua Special Edition, che dispone di una serie di miglioramenti, tra cui l'opportunità di interpretare il fratello gemello di Dante, Vergil, oltre all'aggiunta delle modalità Bloody Palace e Turbo.

Che cosa state aspettando? Devil May Cry HD Collection per PlayStation 4 è ora su Amazon a quasi la metà del prezzo di listino! Non perdetevelo, e non perdetevi altre offerte simili su Videogame.it.