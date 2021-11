DOOM Eternal al prezzo più basso di sempre per il Black Friday 2021

Il Black Friday cadrà solo venerdì 26 novembre, ma Amazon ha deciso di giocare d'anticipo con tutta una serie di promozioni. Tra queste, anche quella che tocca DOOM Eternal, apprezzatissimo sparatutto in prima persona di id Software e Bethesda, proposto al prezzo più basso di sempre dal colosso dell'eCommerce.

L'esperienza sparacchina, tra i giochi migliori del 2020 e vincitrice a suo tempo di svariati premi Game of the Year, può quindi essere nostra a soli 19,99 euro, almeno per quanto riguarda la versione PlayStation 4. L'edizione è quella UK: questo significa che la confezione è completamente in inglese, ma i testi e l'audio del gioco sono fortunatamente disponibili anche in italiano.

Tra i tanti videogiochi in promozione su Amazon per questo Early Black Friday, DOOM Eternal merita indubbiamente una segnalazione a parte, considerando la qualità del titolo e quanto sia ancora giocatissimo dalla community geek.

Ad un prezzo assai contenuto, anche chi non ha mai avuto modo di vestire i panni del Doom Slayer – o che aspettava solo un calo per riabbracciarlo dopo l'incredibile reboot del 2016 -, può finalmente farsi questo regalo, per poter imbracciare un arsenale potente e variegato contro tutta una serie di agguerriti demoni. Il tutto arricchito da scenari suggestivi e da una colonna sonora che fa del progressive metal e delle sonorità più aggressive il suo cavallo di battaglia.

Da notare che l'edizione in offerta è quella standard e non include DLC e contenuti extra di alcun tipo, ma la versione PS4 può essere aggiornata gratis all'edizione next-gen per PS5 senza costi aggiuntivi. Proprio per questo dovrebbe fare gola anche ai fortunati possessori dell'ultima piattaforma Sony, intenzionati a testare un first person shooter solido e assolutamente divertente.