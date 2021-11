Dragon Quest XI per PS4 scontato su Amazon

Ottima opportunità che vi concede Amazon riguarda l'ottimo Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, ora in vendita ad un prezzo scontato. Potrete acquistare, infatti, il titolo di Square Enix a €29,99 invece del prezzo originario di €39,99 .

Questo risulta un ottimo affare, soprattutto in relazione all'abbondanza di contenuti che l'opera offre ai giocatori e ai nuovi scenari dedicati ai protagonisti.

Potrai giocare come preferisci, scegliendo tra le modalità 3D HD e 2D 16 bit, la colonna sonora originale e la versione orchestrale della musica, e l'audio in inglese o giapponese.

Oltre a ciò sarà possibile catapultarsi anche nel mondo a 16 bit degli episodi precedenti a Dragon Quest XI, reinterpretati in chiave retrò.

Il giocatore vestirà i panni di Lucente, il prescelto. Egli dovrà imbarcarsi in un'epica avventura in un mondo votato a dargli la caccia. Il Lucente e i suoi fedeli compagni collaborano per sopravvivere agli attacchi dei malvagi e sconfiggere le forze oscure che minacciano di gettare nel caos il mondo di Erdrea.

Potrete, infine, scegliere di vivacizzare l'avventura tramite la selezione di una tra tre difficoltà differenti. Il titolo, uscito nel 2017, è attualmente disponibile nella versione PS4, ricordiamo, a €29,99 (-10% di sconto) su Amazon.

Per altre offerte simili, non scordate di visitare questo link, su cui troverete i giochi venduti ad un prezzo imperdibile.