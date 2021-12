Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta torna in offerta ad un prezzo bassissimo

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta (Edizione Definitiva), RPG sviluppato da Square Enix, è in offertissima su Amazon nella sua versione per PlayStation 4 a soli 24,99 euro invece di 39,99. Undicesimo capitolo della serie di Dragon Quest, l'Edizione Definitiva offre – rispetto alla prima versione – alcune interessanti aggiunte.

Oltre a tutti i contenuti del gioco originale, infatti, Dragon Quest XI S include tanti nuovi elementi, come la possibilità di scegliere fra la grafica HD e quella a 16 bit di ispirazione rétro, missioni secondarie, una nuova colonna sonora orchestrale, storie aggiuntive legate a specifici personaggi, nuove calvalcature, costumi, la possibilità di velocizzare le battaglie e tanto altro ancora. Ma diamo un'occhiata alla trama:

Parti per una grande avventura con personaggi memorabili, una storia incantevole e un gameplay da GdR classico. Vesti i panni del Lucente, il giovane discendente di un eroe leggendario che in un'altra epoca aveva sconfitto le forze del male. Unisciti a un gruppo di compagni carismatici e parti per un viaggio intorno al mondo per fermare una terribile minaccia. Attraversa Erdrea nella tua missione per fermare il pericolo che minaccia il regno! Mentre esplori grandi città e profonde segrete, raduna una banda di avventurieri fedeli alla tua causa, da abili ladri a fratelli maghi e persino saltimbanchi itineranti!