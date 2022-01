Dying Light 2: l'upgrade a PS5 e Xbox Series X sarà gratis, è ufficiale

Dopo aver annunciato una longevità da urlo e il rinvio dell'edizione per Nintendo Switch, gli sviluppatori polacchi di Techland tornano a stuzzicare i palati di tutti quei videogiocatori che attendono al varco Dying Light 2.

E lo fanno confermano che l'upgrade next-gen dell'action in prima persona a base di zombie e parkour sarà del tutto gratuito. Questo significa che, come già accaduto per altre produzioni videoludiche a cavallo delle due generazioni, tutti coloro che acquisteranno una copia del gioco per PS4 e Xbox One avranno diritto all'aggiornamento grafico per PS5 e Xbox Series X/S senza pagare alcun supplemento.

Come si legge sulle pagine del portale Twinfinite, la software house ha anche aggiunto che Dying Light 2 non supporterà il multiplayer cross-platform e cross-generation al lancio previsto per il 4 febbraio. Il cross-play tra Steam ed Epic Games Store sarà invece disponibile fin da subito.

Non solo, Techland ha colto l'occasione per svelare alcuni importanti dettagli in merito alla cooperativa:

Ad esclusione del prologo, Dying Light 2 potrà essere giocato e completato interamente in cooperativa.

Tutti i giocatori ospiti potranno conservare gli oggetti acquisiti e la progressione del personaggio.

Le decisioni importanti potranno essere prese da tutti i giocatori nella partita attraverso una votazione, sebbene la decisione finale spetterà all'host della partita.

Vi ricordiamo ancora una volta che Dying Light 2 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S dal prossimo 4 febbraio 2022, mentre la versione Switch in cloud vedrà la luce solo sei mesi dopo.