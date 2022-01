Dying Light 2 non sfigura su PS4 e Xbox One: ecco il video gameplay old-gen

Dopo che Horizon Forbidden West ha mostrato tutte le bellezze dell'Ovest Proibito su PS4 Pro, ora è Dying Light 2 a scendere in campo e a farsi ammirare nella sua versione old-gen.

Comunicata la durata del titolo e un massiccio supporto post-lancio, gli sviluppatori polacchi di Techland hanno infatti pubblicato un corposo video di gameplay dedicato alle edizioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco, atteso anche su PC e piattaforme di nuova generazione il prossimo 4 febbraio – mentre la conversione in cloud per Nintendo Switch è stata rimandata di cica sei mesi.

La clip di Dying Light 2 Stay Human, della durata di oltre 4 minuti, ci permette quindi di saggiare la produzione in movimento sulle “vecchie” console di Sony e Microsoft, assieme alle edizioni per quelle mid-gen, quindi PS4 Pro e Xbox One X. In questo modo tutti avranno un'idea di cosa aspettarsi, quantomeno da un punto di vista squisitamente grafico, quando si immergeranno nella City virtuale plasmata dal team di sviluppo, definita come un agglomerato urbano popolato da infetti e clan di sopravvissuti.

Il video old-gen include pure sequenze di esplorazione aerea utilizzando il paraglider, intensi combattimenti e sessioni di adrenalinico parkour, ormai vero e proprio marchio di fabbrica del franchise.

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio 2022 su PC e console. Cosa ne dite, siete pronti a combattere non morti e altre mostruosità assortite?