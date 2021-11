Early Black Friday, in sconto le cuffie Corsair HS75 XB con licenza ufficiale Xbox

Per l'ultimo giorno di early Black Friday, Amazon sconta alcuni dei suoi prodotti migliori. È il caso delle ottime cuffie da gaming Corsair HS75 XB Wireless, in offerta a solo 109,99 euro con un risparmio di ben 70 euro rispetto al prezzo di listino. Di ottima qualità, queste cuffie sono progettate per funzionare egregiamente su Xbox (possiedono, infatti, la licenza ufficiale): potrai così collegarti direttamente ad una console Xbox Series X oppure Xbox One senza dover utilizzare un adattatore wireless. Il risultato sono prestazioni sonore di alta qualità a bassa latenza.

Corsair HS75 XB: qualità e design

Dando uno sguardo al lato tecnico, le Corsair HS75 XB possiede driver audio personalizzati in neodimio di alta qualità da 50 mm, che assicurano audio davvero nitido: perfetto per sessione in game multiplayer dove ogni singolo suono può fare la differenza. In più, potrai beneficiare di un'esperienza audio avvolgente e con precisione tridimensionale grazie alla tecnologia Dolby Admos integrata. Infine, il microfono unidirezionale e rimovibile permette di ridurre il rumore ambientale per ottenere una qualità di registrazione cristallina. Può essere regolato anche attraverso dei comodi pulsanti posizionati sul padiglione.

Dal punto di vista del design, le cuffie Corsair HS75 XB sono progettate per garantire l'assoluto comfort grazie a padiglioni regolabili con imbottitura in morbida ecopelle e schiuma viscoelastica memory foam. Completano il pacchetto una struttura in alluminio leggera ma estremamente resistente e la batteria ricaricabile fino a 20 ore di durata.

Queste cuffie vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo, che le ha fatte apprezzare particolarmente dall'utenza: ben 4 stelle a fronte di oltre 9.000 recensioni. Approfitta delle ultime ore di early Black Friday per risparmiare 70 euro e portarti a casa le cuffie da gaming Corsair HS75 XB, in offertissima a soli 109,99 euro invece di 179,99. Grazie alla spedizione veloce Amazon Prime potrai riceverle in due/tre giorni lavorativi direttamente a casa tua.