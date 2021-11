F1 2021 per PS4 e PS5 in sconto su Amazon ancora per poco!

Dalla collaborazione di Codemasters e Electronic Arts, lo scorso luglio è uscito F1 2021. Si tratta del racing game e simulatore del campionato di Formula 1. Il titolo, nella sua versione PlayStation 5 e PlayStation 4, è disponibile su Amazon a €39,98 contro i €69,99 (-43%) di prezzo di listino.

F1 2021, attualmente scontato di quasi la metà, dispone di più modalità, tra cui la “Carriera“. La carriera sarà affrontabile tramite la cooperazione tra due giocatori.

La modalità “Mia scuderia“, invece, permetterà agli utenti di creare e personalizzare il proprio pilota con l'ausilio di un editor completo. Il giocatore potrà scegliere anche le componenti delle proprie auto da corsa e il proprio sponsor.

Per godere di un'esperienza maggiormente rilassante, invece, sarà possibile accedere alla modalità “Casual“. Con essa i giocatori affronteranno gare casuali, al di fuori del contesto della competizione di Formula 1.

Nella modalità casual è altresì presente la difficoltà “Esperto“, la quale richiederà al pilota uno sforzo maggiore per quanto concerne il controllo del veicolo.

Che cosa aspettate? F1 2021 è in sconto del 43% grazie ad un offerta a tempo, di cui non conosciamo la scadenza, perciò affrettatevi. Vi ricordiamo che, per altre offerte simili, potrete recarvi a questo link, in cui vedrete altri folli sconti sui videogiochi (e molto altro ancora!).