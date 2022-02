Fnatic STREAK65: sconto del 20% con questo COUPON

Minimo storico per la nuova Fnatic STREAK65, la tastiera compatta si trova in offerta su Amazon a 79,99€. Per attivare lo sconto occorre selezionare la casella relativa al coupon del 20% e poi aggiungere il prodotto al carrello.

Fnatic Gear è il brand di periferiche e accessori del noto team competitivo, che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. L’ultima arrivata tra le tastiere meccaniche è la STREAK65, un modello piuttosto compatto e dotato del minimo indispensabile per il videogiocatore più esigente. Si rinuncia ai tasti funzione e al tastierino numerico, guadagnando una compattezza fuori dal comune, le tastiere così piccole stanno prendendo decisamente piede negli ultimi anni e moltissimi giocatori competitivi le preferiscono ai modelli standard.

Grazie agli switch lineari Fnatic e ai tasti low prifile, la mini tastiera offre prestazioni degne di una periferica top di gamma, pensata per i gamer più esigenti e per i giocatori professionisti. Disponibile con diversi layout, compreso quello italiano, la Fnatic Streak65 è una delle migliori soluzioni sul mercato su questa fascia di prezzo.

Dopo l’enorme successo degli ultimi mesi, la Fnatic STREAK65 è finalmente protagonista di un’interessante promozione. Oggi è possibile acquistare la fantastica tastiera in offerta su Amazon a 79,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.