For Honor: l'ultima copia disponibile a soli 14,00€

L'occasione della tua vita è online su Amazon: con soli 14,00 euro puoi portarti a casa il fantastico For Honor per Xbox One. È l'ultima copia disponibile quindi fai attenzione perché potrebbe terminare praticamente da un momento all'altro.

Con le spedizioni gratuite lo ricevi a casa in appena qualche giorno e senza ovviamente costi aggiuntivi.

For Honor: l'occasione è praticamente servita su un piatto d'oro

Appartenente alla categoria Action Game, For Honor è un gioco che ti ruba il fiato sin dal primo istante. Infatti ti viene vestire i panni di eroi della storia vivendo avventure e gameplay eccezionali. Samurai, vichinghi e cavalieri? All'ordine del giorno.

In particolar modo la trama recita:

“A causa di un violento cataclisma che ha stravolto completamente il mondo, le fazioni di Cavalieri, Vichinghi e Samurai iniziano a lottare per sopravvivere. Dopo mille anni di battaglie, tra le fazioni comincia a nascere la pace. Ma c'è qualcuno che non approva tale cambiamento: Apollyon, una signora della guerra al comando della Legione di Ossidiana, la quale vede nella pace una debolezza che porterà i guerrieri alla rovina. Per impedire ciò, Apollyon decide di scatenare guerre intestine tra le fazioni affinché solo i più forti sopravvivano e i deboli soccombano.” da Wikipedia.org

Per vivere ancora di più l'esperienza potrai cimentarti in scontri 4v4, 2v2, 1v1 e molto altro ancora.

Acquista subito l'ultima copia disponibile di For Honor per Xbox One a soli 14,00€ su Amazon. La ordini e la ricevi subito grazie alle spedizioni senza alcun costo aggiuntivo.