Forza Horizon 5, ci sarà un interprete per non udenti

Abbiamo già parlato dell'accessibilità di Forza Horizon 5 per i giocatori ipovedenti, ma il racing firmato Playground Games avrà presto delle migliorie che andranno incontro anche alle persone non udenti.

Ci sarà un vero e proprio interprete che utilizzerà il linguaggio dei segni per spiegare ai giocatori i dialoghi e le scene di intermezzo. Stiamo parlando di un racing game, quindi non si tratta ovviamente di una mole enorme di scene da interpretare, ma in Forza Horizon 5 c'è tuttavia una sorta di narrazione, che vale la pena apprezzare appieno.

Nel concreto della novità per non udenti, apparirà una vera e propria finestra Picture in Picture con al suo interno un interprete che, attraverso il linguaggio dei segni di tipo ASL o BSL, tradurrà in contemporanea i dialoghi e tutte le parti vocali presenti all'interno delle cutscene di Forza Horizon 5.

Si tratta in definitiva di un precedente importante e che va in coppia con l'accessibilità per ipovedenti, molto apprezzata da Steve Taylor.

“Forza Horizon 5 – ha spiegato Taylor – è il primo gioco di corse dove ho potuto realizzare il sogno di guidare a 200 miglia orarie, come non ho mai potuto fare nella realtà. È il capitolo più accessibile del franchise Forza Horizon e dei giochi Xbox in generale”. I Playground hanno inserito diversi accorgimenti nelle impostazioni per chi ha problemi alla vista, come i filtri dei colori per chi è affetto da deuteranopia, protanopia, tritanopia, la possibilità di incrementare le dimensioni dei sottotitoli e l'opacità dello sfondo, parole chiave messe in evidenza nei sottotitoli, e ci sono anche gli slide per diminuire la velocità del gioco offline in modo che meglio si adatti ai tempi di reazioni di chi ha problemi alla vista. Infine c'è pure l'ormai rodata sintesi vocale per la chat.