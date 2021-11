Forza Horizon 5 include riferimenti ad altri titoli Xbox

Forza Horizon 5 uscirà tra pochissimi giorni e già sta spopolando sul web grazie alla caldissima accoglienza concessa dalla stampa specializzata. I voti della critica, infatti, sono stati decisamente alti e questo non può che garantire un certo livello qualitativo dell'opera di Playground Games.

Il successo garantito per questa quinta iterazione dello spettacolare racing games in esclusiva Microsoft, oltre che dalle valutazioni, è garantito dall'elevata qualità tecnica e grafica.

C'è da dire, però, che anche una buona dose di Easter egg fa sempre bene al cuore (e al successo di un titolo di questo calibro). Gli Easter egg in questione, di cui una parte erano già stati integrati nel capitolo precedente di Forza Horizon, riguardano i clacson delle automobili da corsa.

Forza Horizon 5 ci presenta dei clacson famigliari

In Forza Horizon 4, se ben ricordate, erano presenti tre clacson legati a tre titoli molto apprezzati dall'utenza Xbox o, bene o male, Microsoft.

I suoni in questione riproducevano il tema di Halo, di Sea of Thieves e di Killer Instinct. A questi tre, in Forza Horizon 5, se ne aggiungono altri sette altrettanto celebri nel mondo dei videogiochi.

Tra questi si annoverano il famoso tema Spiral Mountain di Banjo-Kazooie, quello di Battletoads e l'iconico motivo rock che incalza durante il primo livello dell'originale DOOM. Ecco a voi, di seguito, l'elenco completo di tutti i clacson ispirati ad altre opere videoludiche integrati in Forza Horizon 5:

Halo

Sea of Thieves

Killer Instinct

Banjo-Kazooie (Spiral Mountain – Parte 1)

Banjo-Kazooie (Spiral Mountain – Parte 2)

Ori and the Blind Forest

Battletoads

The Outer Worlds

DOOM – E1M1

Forza Horizon 5 uscirà tra pochissimi giorni, ovvero il 9 novembre 2021. Qualcuno, però, ha già “rotto” il day-one grazie alla possibilità di giocarlo in anteprima grazie all'Early access. Il titolo di Playground Games e di Xbox Game Studios sarà giocabile su Xbox Series XS, Xbox One e PC.