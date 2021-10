Funzionale e smart: lo Xiaomi Mi Router 4C è in offerta lampo a meno di 10€

In offerta lampo, ancora per pochissimo tempo, lo Xiaomi Mi Router 4C N300. Con meno di 10€ potrai portarti a casa un router performante, veloce e dal design elegante, oltre che di qualità garantita da Xiaomi. Il prodotto è dotato di quattro antenne omnidirezionali, che permettono una maggiore potenza del segnale: con un guadagno di 5 dBi, infatti, sono in grado di potenziare e migliorare le prestazioni di trasmissione anche in ambienti non proprio funzionali.

Lo Xiaomi Mi Router dispone di ampia memoria da 64MB, per una più rapida elaborazione e trasmissione dei dati. Stabilità è, infatti, la parola d'ordine. Una caratteristica che non mancherà nemmeno quando a collegarsi è più di un dispositivo (fino a 64 quelli supportati dal router). Xiaomi, in più occasioni, si traduce in tecnologia smart e anche in questo caso non fa eccezione.

Il Mi Router 4C è infatti controllabile attraverso l'applicazione Mi Wifi, che permette di accedere agli strumenti, ottimizzare la rete e monitorarla anche quando siamo fuori casa. In poche parole, l'intera rete domestica sarà a portata di “tap”. Tutte queste caratteristiche e funzioni sono racchiuse all'interno di una sobria scocca bianco opaco, dalle curve eleganti. Un design semplice ma anche robusto, che ben si sposa con la linea di prodotti made in Xiaomi, e che al tempo stesso garantisce robustezza ed integrità. Se devi cambiare router e vuoi andare sul sicuro, questo è il momento giusto per farlo: lo Xiaomi Mi Router 4C N300 è in sconto ad un prezzo bassissimo, soltanto 9,77 euro, in offerta lampo ancora per poche ore.