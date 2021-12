I migliori giochi di avventura e azione per PS4 (recensioni)

Altra saga da non perdere su PS4 è The Last of Us, composto da due capitoli: The Last of Us Remastered e The Last of Us 2. Entrambi i titoli possono essere acquistati in offerta su Amazon a 29,85 euro.

I protagonisti del gioco Joel Miller ed Ellie, sono in fuga da anni una violenta epidemia di un fungo mutageno, che trasforma tutte le persone in essere estremamente aggressivi, del tutto simili a zombie. Il gioco presenta una trama davvero coinvolgente e dal taglio cinematografico, che rende l'avventura davvero molto bella.

Il titolo presenta un comparto tecnico di prim'ordine (specialmente sul secondo capitolo, pensato appositamente per la PS4), un sistema di gioco molto bello e presenta anche una buona longevità, considerando che giocheremo ad entrambi i titoli della saga.