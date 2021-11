Giochi Olimpici Tokyo 2020: il Black Friday colpisce ancora!

Giochi Olimpici Tokyo 2020 è una divertente compilation di simulazioni che riguardano le più disparate discipline olimpioniche.

Il titolo è attualmente acquistabile su Amazon che, in concomitanza con il Black Friday, ha offerto a soli €14,99, contro i €39,99 (-63% di sconto).

Giochi Olimpici Tokyo 2020 è scontato in tutte le sue versioni disponibili, vale a dire per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questo titolo sportivo risulta un ottimo e divertentissimo passatempo da giocare in compagnia di amici e famiglia. Altresì, i giocatori potranno cimentarsi nei vari sport con la speranza di scalare la vetta globale, confrontandosi con i risultati dei giocatori di tutto il mondo.

Crea l'atleta che è in te grazie all'editor di cui dispone il gioco di SEGA. Dopo la personalizzazione del tuo avatar, cimentati buttati a capofitto nei 18 divertentissimi eventi sportivi in stile arcade a cui partecipare. Dai il massimo in tutte le discipline presenti, tra cui i 100 m, il pugilato, il baseball, il tennistavolo e molti altri.

Affronta suddette discipline in locale (fino ad un massimo di otto giocatori), oppure tramite la connessione Wi-fi, per poterti sfidare con persone che provengono dall'altra parte del mondo.